https://sputnikarabic.ae/20230822/رامافوزا-دول-بريكس-تشكل-ربع-حجم-الاقتصاد-العالمي-وخمس-التجارة-العالمية-1080331162.html
رامافوزا: دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية
رامافوزا: دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية
صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي حيث وصل حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام... 22.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-22T16:02+0000
2023-08-22T16:02+0000
2023-08-22T16:02+0000
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_1e83aa28f23a725135321d2d92c860b5.jpg
وقال رامافوزا خلال الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" المنعقدة في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء: "دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية".وأشار رامافوزا إلى أن مجموعة "بريكس" تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولها وأن النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية.بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230822/بدء-فعاليات-قمة-بريكس-2023-في-جوب-أفريقيا--1080325479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104526/52/1045265221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9fba9e76423c9d33a76fe887c920cf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
رامافوزا: دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية
تابعنا عبر
صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن دول مجموعة بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي حيث وصل حجم التجارة البينية للمجموعة 162 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال رامافوزا خلال الكلمة الافتتاحية لقمة "بريكس" المنعقدة في جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء: "دول بريكس تشكل ربع حجم الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية".
وأضاف رامافوزا: "حجم التبادل التجاري بين دول "بريكس" وصل إلى 162 مليار دولار خلال العام الماضي".
وأشار رامافوزا إلى أن مجموعة "بريكس" تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين دولها وأن النمو الاقتصادي يجب أن تسوده الشفافية والاندماج ضمن معايير منظمة التجارة العالمية.
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، اليوم الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.