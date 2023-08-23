https://sputnikarabic.ae/20230823/المجلس-الرئاسي-يعلن-موعد-انطلاق-أولى-اجتماعات-اللجنة-التحضيرية-للمصالحة-الليبية-1080351893.html
المجلس الرئاسي يعلن موعد انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية
المجلس الرئاسي يعلن موعد انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، "انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في مدينة البيضا شرقي ليبيا". 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T12:36+0000
2023-08-23T12:36+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "اللجنة التأسيسية ستناقش التحضيرات تمهيدا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية".وأكدت وهيبة أن "مشاركة مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد الأفريقي وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا".واستضافت الكونغو، في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.كما كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في فبراير/ شباط الماضي، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، التي استمرت يومين حينها: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".
https://sputnikarabic.ae/20230812/مؤتمر-المصالحة-الوطنية-في-ليبيا-هل-يحسم-الخلاف-بين-الأطراف-المحلية-1080013268.html
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أخبار ليبيا اليوم, الكونغو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار ليبيا اليوم, الكونغو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
المجلس الرئاسي يعلن موعد انطلاق أولى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية
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أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، "انطلاق اجتماعات اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية الأحد المقبل في مدينة البيضا شرقي ليبيا".
بنغازي - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "اللجنة التأسيسية ستناقش التحضيرات تمهيدا لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية".
وأكدت وهيبة أن "مشاركة مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية من الاتحاد الأفريقي وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا".
واستضافت الكونغو، في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعات بشأن "المصالحة الوطنية"
، توصلت خلالها الأطراف المشاركة إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
كما كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في فبراير/ شباط الماضي، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.
وقال خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، التي استمرت يومين حينها: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".