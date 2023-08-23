https://sputnikarabic.ae/20230823/رئيس-بوليفيا-السابق-عقوبات-واشنطن-ضد-روسيا-تشير-إلى-تراجع-للإمبريالية-1080367917.html
رئيس بوليفيا السابق: عقوبات واشنطن ضد روسيا تشير إلى "تراجع الإمبريالية"
رئيس بوليفيا السابق: عقوبات واشنطن ضد روسيا تشير إلى "تراجع الإمبريالية"
قال الرئيس السابق لبوليفيا، إيفو موراليس، اليوم الخميس، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا تشير إلى تراجع الإمبريالية. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T22:26+0000
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قمة بريكس 2023
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وقال موراليس، في منشور عبر منصة "إكس": "نرحب بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة بريكس... العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الروسي الشقيق تظهر تراجع الإمبريالية ومذهبها الأخلاقي الذي يتبع مبدأ مونرو".وأضاف: "الشعوب الحرة في العالم، جنبًا إلى جنب مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يسعون لبناء بدائل جيوسياسية للتكامل مع العالم، والعدالة الاجتماعية، واحترام سيادة الدول".وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.وقال الرئيس فلاديمير بوتين في قمة "بريكس":بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، أمس الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230823/بوتين-من-قمة-بريكس-نقف-مع-فكرة-عالم-متعدد-الأقطاب---1080347263.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بوليفيا, أخبار بوليفيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة بريكس 2023
بوليفيا, أخبار بوليفيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة بريكس 2023
رئيس بوليفيا السابق: عقوبات واشنطن ضد روسيا تشير إلى "تراجع الإمبريالية"
22:26 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 22:32 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس السابق لبوليفيا، إيفو موراليس، اليوم الخميس، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا تشير إلى تراجع الإمبريالية.
وقال موراليس، في منشور عبر منصة "إكس": "نرحب بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة بريكس... العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الروسي الشقيق تظهر تراجع الإمبريالية ومذهبها الأخلاقي الذي يتبع مبدأ مونرو".
وأضاف: "الشعوب الحرة في العالم، جنبًا إلى جنب مع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، يسعون لبناء بدائل جيوسياسية للتكامل مع العالم، والعدالة الاجتماعية، واحترام سيادة الدول".
وأمس الأربعاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مجموعة "بريكس" تقف مع فكرة عالم متعدد الأقطاب
، مؤكدا أن هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين في قمة "بريكس":
"مجموعة بريكس تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يعتمد على القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعوب في التنمية".
بدأت فعاليات الاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشر "بريكس 2023"، أمس الثلاثاء، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.
ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.