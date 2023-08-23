https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة
عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة
صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الجو الروسية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة موجايسكي بمنطقة موسكو، وأن طائرة مسيرة أخرى... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T00:39+0000
2023-08-23T00:39+0000
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة
00:39 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 00:50 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الجو الروسية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة موجايسكي بمنطقة موسكو، وأن طائرة مسيرة أخرى اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مركز الأعمال "موسكو-سيتي" في عاصمة روسيا خلال الليل.