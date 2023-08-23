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https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة
عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة
صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الجو الروسية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة موجايسكي بمنطقة موسكو، وأن طائرة مسيرة أخرى... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

عمدة موسكو: طائرة مسيرة اصطدمت بمبنى وسط موسكو وإسقاط أخرى في محيط المدينة

00:39 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 00:50 GMT 23.08.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورهجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري "موسكو - سيتي" (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن الجو الروسية أسقطت طائرة مسيرة في منطقة موجايسكي بمنطقة موسكو، وأن طائرة مسيرة أخرى اصطدمت بمبنى قيد الإنشاء في مركز الأعمال "موسكو-سيتي" في عاصمة روسيا خلال الليل.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
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