https://sputnikarabic.ae/20230823/مدفيديف-الناتو-يشن-الآن-حربا-هجينة-لكنها-شاملة-ودموية-ضد-روسيا-بأيدي-نظام-كييف-1080339137.html
مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف
مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف
أفاد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، تكون شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T03:13+0000
2023-08-23T03:13+0000
2023-08-23T03:13+0000
روسيا
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ميدفيديف
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موسكو - سبوتنيك. في مقال نشره ميدفيديف في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية، قال: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".وأكد مدفيديف مرة أخرى أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أوكرانيا من الخريطة السياسية العالمية، وتحقيق تأثيرات كبيرة على المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
ميدفيديف
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, ميدفيديف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, ميدفيديف
مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف
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أفاد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، تكون شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، وأشار إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.
موسكو - سبوتنيك
. في مقال نشره ميدفيديف في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية، قال: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".
وأكد مدفيديف مرة أخرى أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أوكرانيا من الخريطة السياسية العالمية، وتحقيق تأثيرات كبيرة على المنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.