عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230823/مدفيديف-الناتو-يشن-الآن-حربا-هجينة-لكنها-شاملة-ودموية-ضد-روسيا-بأيدي-نظام-كييف-1080339137.html
مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف
مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف
أفاد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، تكون شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T03:13+0000
2023-08-23T03:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
ميدفيديف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446223_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_6cea4d769b452bc2cd226388bbce1dbc.jpg
موسكو - سبوتنيك. في مقال نشره ميدفيديف في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية، قال: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".وأكد مدفيديف مرة أخرى أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أوكرانيا من الخريطة السياسية العالمية، وتحقيق تأثيرات كبيرة على المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230823/عمدة-موسكو-طائرة-مسيرة-اصطدمت-بمبنى-وسط-موسكو-وإسقاط-أخرى-في-محيط-المدينة-1080338781.html
ميدفيديف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/19/1060446223_319:0:3048:2047_1920x0_80_0_0_c2aa5259307205032e09bca239849104.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, ميدفيديف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, ميدفيديف

مدفيديف: "الناتو" يشن الآن حربا "هجينة" لكنها شاملة ودموية ضد روسيا بأيدي نظام كييف

03:13 GMT 23.08.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن "الناتو" يشن حاليًا حربًا "هجينة" ضد روسيا، تكون شاملة ودموية بشكل كامل، وذلك من خلال العمليات التي تقوم بها أيدي نظام كييف، وأشار إلى أن الخصم مشارك بشكل كبير في هذه العمليات.
موسكو - سبوتنيك. في مقال نشره ميدفيديف في صحيفة "الحجج والحقائق" الروسية، قال: "الناتو يقود حربًا هجينة مكثفة وشاملة ودموية ضدنا في أوكرانيا حاليًا من خلال نظام كييف، وهؤلاء الذين يعارضوننا يشاركون بكل قوتهم في هذه العمليات".
هجوم بطائرات مسيرة على موسكو - تداعيات هجوم مسيرة أوكرانية على المجمع التجاري موسكو - سيتي (موسكفا - سيتي)، روسيا 30 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بـ3 مسيرات على مواقع في موسكو
00:39 GMT
وأكد مدفيديف مرة أخرى أن الصراع الحالي قد يؤدي إلى اختفاء أوكرانيا من الخريطة السياسية العالمية، وتحقيق تأثيرات كبيرة على المنطقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала