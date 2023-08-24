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السيسي: نثمن دعوة مصر للانضمام إلى "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230824/السيسي-يعلق-على-انضمام-بلاده-إلى-بريكس-1080377485.html
السيسي: نثمن دعوة مصر للانضمام إلى "بريكس"
السيسي: نثمن دعوة مصر للانضمام إلى "بريكس"
علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسين على دعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس"، مؤكدًا أن مصر تربطها علاقة وثيقة بدول المجموعة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T09:31+0000
2023-08-24T09:51+0000
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وقال الرئيس المصري: "نعتز بثقة دول المجموعة ودعوة مصر للانضمام لعضويتها، بداية من يناير/ كانون الثاني 2024".وتابع، في بيان للرئاسة المصرية على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لدينا تطلعات بأن نواصل التعاون والتنسيق مع دول مجموعة "بريكس"، خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع للتعاون مع الدول الخمسة الأخرى التي تم دعوتها للانضمام للمجموعة".وأكّد الرئيس المصري على السعي المشترك لتحقيق أهداف المجموعة الخاصة بتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، بحسب قوله.وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل المشترك لإيصال صوت "دول الجنوب العالمي" في مختلف التحديات التنموية والقضايا التي تواجهها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لدعم حقوق الدول النامية، بحسب قوله.وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.يذكر أن جنوب أفريقيا، تتولى رئاسة النسخة الـ15 لمجموعة "بريكس 2023"، التي تضم حتى الآن 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-بريكس-تسعى-لتحقيق-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-وتوازنا-1080377792.html
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العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا, روسيا, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, جنوب أفريقيا, روسيا, الصين

السيسي: نثمن دعوة مصر للانضمام إلى "بريكس"

09:31 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 09:51 GMT 24.08.2023)
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسين على دعوة مصر للانضمام لعضوية "بريكس"، مؤكدًا أن مصر تربطها علاقة وثيقة بدول المجموعة.
وقال الرئيس المصري: "نعتز بثقة دول المجموعة ودعوة مصر للانضمام لعضويتها، بداية من يناير/ كانون الثاني 2024".
وتابع، في بيان للرئاسة المصرية على منصة "إكس"، اليوم الخميس: "لدينا تطلعات بأن نواصل التعاون والتنسيق مع دول مجموعة "بريكس"، خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع للتعاون مع الدول الخمسة الأخرى التي تم دعوتها للانضمام للمجموعة".
وأكّد الرئيس المصري على السعي المشترك لتحقيق أهداف المجموعة الخاصة بتدعيم التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، بحسب قوله.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل المشترك لإيصال صوت "دول الجنوب العالمي" في مختلف التحديات التنموية والقضايا التي تواجهها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لدعم حقوق الدول النامية، بحسب قوله.
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وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في وقت سابق اليوم الخميس، أن مجموعة "بريكس" اتخذت قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
يذكر أن جنوب أفريقيا، تتولى رئاسة النسخة الـ15 لمجموعة "بريكس 2023"، التي تضم حتى الآن 5 دول هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
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