https://sputnikarabic.ae/20230824/النصر-السعودي-يعلن-رسميا-ضم-المدافع-الإسباني-إيمريك-لابورت-1080390218.html
النصر السعودي يعلن رسميا ضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت
النصر السعودي يعلن رسميا ضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت
حصل نادي النصر السعودي على توقيع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T14:24+0000
2023-08-24T14:24+0000
2023-08-24T14:24+0000
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وأعلن نادي النصر، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع لابورت (29 عاما)، وذلك عبر مقطع فيديو قصير للاعب الإسباني على منصة "إكس".ويظهر في المقطع إيمريك لابورت، وهو يرتدي قميص النصر الذي حمل رقم 27.كما يتتبع فيديو آخر بثه النادي السعودي المسيرة الاحترافية للابورت في أندية أتلتيك بلباو الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.ويظهر اللاعب الإسباني من داخل مدرجات ملعب النصر الجديد "الأول بارك" وهو يقول "هيا يا شباب، إنه سهل جدا، أنا هنا".من جانبه، قال الصحفي سانتي أونا المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "إيميريك لابورت وقع عقده مع النصر. العقد حتى يونيو (حزيران) 2026".فيما كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر المنصة ذاتها: "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر".وأضاف: "لابورت سافر الآن إلى الرياض، بعد أن اتفقت جميع الأطراف على عقد مدته ثلاث سنوات، وتم التوقيع على جميع المستندات".ويسعى النصر إلى تعزيز قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي.وسقط بطل كأس الملك سلمان للأندية العربية في فخ الخسارة، خلال أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتفاق 2-1 والتعاون 2-0.وبذلك، يصبح لابورت سادس صفقة يعلن عنها نادي النصر، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي أوتافيو.
https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-صورة-تكشف-إتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-والإعلان-خلال-ساعات-1080341086.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات, رياضة, نادي النصر السعودي
الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات, رياضة, نادي النصر السعودي
النصر السعودي يعلن رسميا ضم المدافع الإسباني إيمريك لابورت
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حصل نادي النصر السعودي على توقيع المدافع الإسباني إيمريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن نادي النصر
، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع لابورت (29 عاما)، وذلك عبر مقطع فيديو قصير للاعب الإسباني على منصة "إكس".
ويظهر في المقطع إيمريك لابورت، وهو يرتدي قميص النصر الذي حمل رقم 27.
كما يتتبع فيديو آخر بثه النادي السعودي المسيرة الاحترافية للابورت في أندية أتلتيك بلباو الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.
ويظهر اللاعب الإسباني من داخل مدرجات ملعب النصر الجديد "الأول بارك" وهو يقول "هيا يا شباب، إنه سهل جدا، أنا هنا".
من جانبه، قال الصحفي سانتي أونا المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "إيميريك لابورت وقع عقده مع النصر. العقد حتى يونيو (حزيران) 2026".
فيما كتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر المنصة ذاتها: "أكمل إيمريك لابورت الفحوصات الطبية، في دبي، كلاعب جديد في النصر".
وأضاف: "لابورت سافر الآن إلى الرياض، بعد أن اتفقت جميع الأطراف على عقد مدته ثلاث سنوات، وتم التوقيع على جميع المستندات".
ويسعى النصر إلى تعزيز قلب الدفاع، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بعد بدايته المتعثرة في منافسات دوري روشن السعودي.
وسقط بطل كأس الملك سلمان للأندية العربية في فخ الخسارة، خلال أول جولتين من الدوري السعودي للمحترفين أمام الاتفاق 2-1 والتعاون 2-0.
وبذلك، يصبح لابورت سادس صفقة يعلن عنها نادي النصر، بعد التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، والبرازيلي أليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني
، والبرتغالي أوتافيو.