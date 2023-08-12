https://sputnikarabic.ae/20230812/النصر-السعودي-يتوج-بلقب-البطولة-العربية-على-حساب-الهلال-بثنائية-رونالدو-فيديو-1080012839.html
النصر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية على حساب الهلال بثنائية رونالدو.. فيديو
النصر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية على حساب الهلال بثنائية رونالدو.. فيديو
نجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين ليقود فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، اليوم السبت. 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T19:12+0000
2023-08-12T19:12+0000
2023-08-12T19:41+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وعلى الرغم من لعب فريق النصر بعشرة لاعبين، بداية من الدقيقة 71 وحتى نهاية المباراة، بعد امتدادها لشوطين إضافيين، فإن النادي السعودي قد تغلب على غريمه التقليدي الهلال السعودي، بهدفين لهدف واحد.وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو، هدف الهلال بضربة رأس قوية في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يقوم الحكم المغربي رضوان جيد، بإشهار البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري، مدافع النصر، في الدقيقة 71.فور هذا الطرد، وبعد 3 دقائق فقط، نجح رونالدو في هز شباك الهلال بتسديدة قوية، ليلجأ الفريقان بعد هذا الهدف إلى خوض وقت إضافي على شوطين.وتمكن نجم المنتخب البرتغالي، كريتسيانو رونالدو، من إحراز هدف فريقه الثاني بضربة رأس رائعة في الدقيقة 98 من عمر المباراة، ليتعرض بعدها مهاجم النصر السعودي للإصابة بعد التحام قوي في الدقيقة 110.ورغم خروج رونالدو للإصابة، ومع استمرار اللعب بـ10 لاعبين فقط، تمكن نادي النصر السعودي من إحراز لقبه الأول في الموسم الجديد، من خلال ثنائية رائعة لرونالدو.
https://sputnikarabic.ae/20230807/رونالدو-يحرج-لاعب-الرجاء-المغربي-أمام-أنظار-الملايين-فيديو-1079856700.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
النصر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية على حساب الهلال بثنائية رونالدو.. فيديو
19:12 GMT 12.08.2023 (تم التحديث: 19:41 GMT 12.08.2023) تابعنا عبر
نجح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين ليقود فريقه النصر السعودي للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم، اليوم السبت.
وعلى الرغم من لعب فريق النصر بعشرة لاعبين، بداية من الدقيقة 71 وحتى نهاية المباراة، بعد امتدادها لشوطين إضافيين، فإن النادي السعودي قد تغلب على غريمه التقليدي الهلال السعودي، بهدفين لهدف واحد.
وسجل البرازيلي ميشيل ديلجادو، هدف الهلال بضربة رأس قوية في الدقيقة 51 من عمر المباراة، قبل أن يقوم الحكم المغربي رضوان جيد، بإشهار البطاقة الحمراء لعبد الإله العمري، مدافع النصر
، في الدقيقة 71.
فور هذا الطرد، وبعد 3 دقائق فقط، نجح رونالدو في هز شباك الهلال بتسديدة قوية، ليلجأ الفريقان بعد هذا الهدف إلى خوض وقت إضافي على شوطين.
وتمكن نجم المنتخب البرتغالي
، كريتسيانو رونالدو، من إحراز هدف فريقه الثاني بضربة رأس رائعة في الدقيقة 98 من عمر المباراة، ليتعرض بعدها مهاجم النصر السعودي للإصابة بعد التحام قوي في الدقيقة 110.
ورغم خروج رونالدو للإصابة، ومع استمرار اللعب بـ10 لاعبين فقط، تمكن نادي النصر السعودي من إحراز لقبه الأول في الموسم الجديد، من خلال ثنائية رائعة لرونالدو.