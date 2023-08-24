https://sputnikarabic.ae/20230824/بعد-أنباء-خلافه-مع-مدرب-الفريق-اتحاد-جدة-ينشر-فيديو-للنجم-الفرنسي-كريم-بنزيما-1080371559.html
بعد أنباء خلافه مع مدرب الفريق… "اتحاد جدة" ينشر فيديو للنجم الفرنسي كريم بنزيما
بعد أنباء خلافه مع مدرب الفريق… "اتحاد جدة" ينشر فيديو للنجم الفرنسي كريم بنزيما
ظهر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، في مقطع فيديو قصير بعد أنباء وجود خلاف بينه وبين مدرب نادي"اتحاد جدة" السعودي. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T07:15+0000
2023-08-24T07:15+0000
2023-08-24T07:15+0000
مجتمع
رياضة
السعودية
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كريم بنزيما
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ويرصد مقطع الفيديو، الذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي "اتحاد جدة" السعودي، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، النجم الفرنسي وهو ينظر إلى الكاميرا ويشير بعينه ثم يبتسم.وكانت أنباء قد تحدث عن وجود خلاف بين بنزيما والمدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب "اتحاد جدة"، وهو ما ردت عليه جماهير الفريق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل المدرب.وأعلن "اتحاد جدة" السعودي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب "ريال مدريد" السابق لمدة 3 سنوات.ورحل بنزيما عن "ريال مدريد" الإسباني بعد 14 موسما قضاها مع الفريق الملكي، وأعلن سعادته بانتقاله إلى النادي السعودي، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع رغبته في العيش في المملكة، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230608/بعد-انتقاله-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-كريم-بنزيما-يكشف-عن-سبب-اختياره-للمملكة-فيديو-1077913479.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما
بعد أنباء خلافه مع مدرب الفريق… "اتحاد جدة" ينشر فيديو للنجم الفرنسي كريم بنزيما
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ظهر نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، في مقطع فيديو قصير بعد أنباء وجود خلاف بينه وبين مدرب نادي"اتحاد جدة" السعودي.
ويرصد مقطع الفيديو، الذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي "اتحاد جدة
" السعودي، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، النجم الفرنسي وهو ينظر إلى الكاميرا ويشير بعينه ثم يبتسم.
وكانت أنباء قد تحدث عن وجود خلاف بين بنزيما والمدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب "اتحاد جدة"، وهو ما ردت عليه جماهير الفريق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالمطالبة برحيل المدرب.
وأعلن "اتحاد جدة" السعودي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، ضم النجم الفرنسي
كريم بنزيما، لاعب "ريال مدريد" السابق لمدة 3 سنوات.
ورحل بنزيما عن "ريال مدريد" الإسباني بعد 14 موسما قضاها مع الفريق الملكي، وأعلن سعادته بانتقاله إلى النادي السعودي، مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع رغبته في العيش في المملكة
، بحسب قوله.