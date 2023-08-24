https://sputnikarabic.ae/20230824/-ترامب-بايدن-غير-قادر-على-إنهاء-النزاع-حول-أوكرانيا-لأنه-غير-كفؤ-1080368774.html

ترامب: بايدن غير قادر على إنهاء النزاع حول أوكرانيا لأنه غير كفؤ

ترامب: بايدن غير قادر على إنهاء النزاع حول أوكرانيا لأنه غير كفؤ

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الرئيس الحالي جو بايدن لن يكون قادرًا على المساهمة في إنهاء النزاع حول أوكرانيا. 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T01:50+0000

2023-08-24T01:50+0000

2023-08-24T02:12+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_07c82affcdc38136b0388ad07b7ba1bf.jpg

وقال ترامب في مقابلة مع المذيع تاكر كارلسون، التي نشرها الأخير على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لا أعتقد أنه سيكون قادرًا على القيام بذلك لأنه غير كفؤ".وأضاف ترامب في المقابلة التي نُشرت قبل بدء أول مناظرات لمرشحي الحزب الجمهوري التي قرر ترامب عدم المشاركة فيها: "تشارك الولايات المتحدة "بشكل كبير" في النزاع حول أوكرانيا، وعلى الرئيس أن يعمل على سحب البلاد من هذا الصراع، لكن بايدن يفضل أخذ صور له على الشاطئ.يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا للصراع "فورًا" و"بسهولة كبيرة" خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230810/إعلام-واشنطن-تتجاهل-معارضة-معظم-الأمريكيين-مواصلة-دعم-أوكرانيا-1079933203.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم