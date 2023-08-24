https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-وزراء-إثيوبيا-تأييد-انضمامنا-إلى-بريكس-لحظة-عظيمة---عاجل-1080375071.html
رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى "بريكس" لحظة عظيمة
رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى "بريكس" لحظة عظيمة
علق رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، على تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T08:35+0000
2023-08-24T08:35+0000
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وقال أبي أحمد إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" يمثل لحظة عظيمة، مضيفا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أثني فيها على قرار قادة دول "بريكس" الخمسة الحاليين بتأييد انضمام أديس أبابا إلى المجموعة.وأعلن رامافوزا، اليوم الخميس، دعوة الدول الـ 6 للانضمام للمجموعة، خلال مشاركته في اليوم الثالث من قمة "بريكس 2023".وتضم "بريكس" 5 أعضاء حاليين هم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ووافقت الدول الخمس على انضمام الأعضاء الجدد خلال قمتهم المنعقدة في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة، هذا العام.يذكر أن "بريكس 2023" انطلقت في الـ 22 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم الخميس، بعدما شاركت فيها نحو 70 دولة تم دعوتها لحضور القمة بينها أكثر من 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام للمجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-جنوب-أفريقيا-مصر-والسعودية-والإمارات-وإيران-وإثيوبيا-والأرجنتين-أعضاء-جدد-في-بريكس-1080373186.html
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العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, أخبار إثيوبيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس 2023, أخبار إثيوبيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
رئيس وزراء إثيوبيا: انضمامنا إلى "بريكس" لحظة عظيمة
08:35 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 08:53 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
علق رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، على تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين.
وقال أبي أحمد إن تأييد انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس
" يمثل لحظة عظيمة، مضيفا: "مستعدون للتعاون مع الجميع من أجل نظام عالمي شامل ومزدهر".
جاء ذلك في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، أثني فيها على قرار قادة دول "بريكس" الخمسة الحاليين بتأييد انضمام أديس أبابا إلى المجموعة.
وأعلن رامافوزا، اليوم الخميس، دعوة الدول الـ 6 للانضمام للمجموعة
، خلال مشاركته في اليوم الثالث من قمة "بريكس 2023".
وتضم "بريكس" 5 أعضاء حاليين هم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، ووافقت الدول الخمس على انضمام الأعضاء الجدد خلال قمتهم المنعقدة في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للنسخة الـ 15 من القمة، هذا العام.
يذكر أن "بريكس 2023" انطلقت في الـ 22 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تختتم أعمالها اليوم الخميس، بعدما شاركت فيها نحو 70 دولة تم دعوتها لحضور القمة بينها أكثر من 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية
للانضمام للمجموعة.