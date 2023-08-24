https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-الجزائري-لن-نتسامح-مع-انتهاك-الديمقراطية-في-النيجر-1080390775.html

وزير الخارجية الجزائري: لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية في النيجر

وزير الخارجية الجزائري: لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية في النيجر

أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة في النيجر... 24.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-24T15:11+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عطاف في تصريحات صحفية، عقب مشاورات مع نظيره في نيجيريا، يوسف مايتما توغار: "لن نتسامح مع انتهاك الديمقراطية والنظام الدستوري في النيجر".وتابع: "لن ندخر أي جهد في سبيل تفعيل الحل السلمي والسياسي للأزمة في النيجر"، مؤكدًا أن الأزمة في النيجر "تنطوي على انعكاسات وتداعيات تتجاوز بكثير حدود هذا البلد".وبدأ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الأربعاء، جولة أفريقية تشمل نيجيريا وبنين وغانا، لمناقشة الوضع في النيجر.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "بتكليف من السيّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة ابتداء من يوم 24 أوت (آب/أغسطس) 2023".وتابع: "وبمناسبة هذه الزيارة، سيكون للسيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر".فيما ذكرت وكالة أنباء النيجر الرسمية أن "رئيس الوزراء علي الأمين زين، استقبل اليوم الخميس، وفدًا جزائريًا برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان".ونقلت الوكالة عن المسؤول الجزائري قوله: "تم تكليفي من جانب رئيس الجمهورية للحضور والتباحث مع السلطات العليا في النيجر بشأن الوضع الحالي".وأشار إلى أن الجزائر من ضمن الدول "التي تفضل التفاوض والنهج السياسي والتهدئة حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول مخرج للأزمة دون اللجوء إلى العنف".وأكد أن "بلاده تسعى للدفع نحو نهج سياسي تفاوضي، ونأمل أن تجد النيجر استقرارها في نهاية هذه العملية".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230823/وزير-الخارجية-الجزائري-يبدأ-جولة-أفريقية-تهدف-لحل-أزمة-النيجر-1080349888.html

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