https://sputnikarabic.ae/20230823/وزير-الخارجية-الجزائري-يبدأ-جولة-أفريقية-تهدف-لحل-أزمة-النيجر-1080349888.html

وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة أفريقية تهدف لحل أزمة النيجر

وزير الخارجية الجزائري يبدأ جولة أفريقية تهدف لحل أزمة النيجر

يقوم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بجولة تشمل نيجيريا وبنين وغانا لإجراء مشاورات حول الأزمة في النيجر. 23.08.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، بأن "الوزير عطاف سيزور هذه الدول، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون"، مشيرة إلى أنه "سيجري مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".وحسب البيان: "ستتمحور هذه المشاورات حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها. عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أكد الأسبوع الماضي، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك، مؤكدا أن بلاده تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك.من جانبه، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، "للعودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي ستفرز مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة".يأتي ذلك بعدما أكدت مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر ما زال على الطاولة، مشددة على أن المجموعة "ستستخدم كل الخيارات المتاحة إذا أدركت أن قادة الانقلاب في النيجر يتلاعبون بها"، على حد قولها.وأعلن عسكريون في جيش النيجر في صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول، فيما نصّب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.والنيجر هي مستعمرة فرنسية سابقة، ظلت واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل. كما تمتلك البلاد احتياطيات غنية من اليورانيوم التي تعتمد عليها فرنسا.

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