https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-هي-الشريك-الرائد-لـبريكس-في-الشرق-الأوسط-1080380525.html
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عقد اجتماع مشترك مع دول "بريكس" لبحث... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:30+0000
2023-08-24T11:30+0000
2023-08-24T11:33+0000
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وقال ابن فرحان، إن "المملكة تقيم علاقات استراتيجية مع دول الـ"بريكس"، ونحن في المملكة نتطلع إلى عقد اجتماع عام مع دول الـ"بريكس" لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات".وأعلنت "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على طلبات الانضمام إلى المجموعة من ست دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والتي ستصبح عضوا في المنظمة، مطلع عام 2024.وتعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف."بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
أخبار السعودية اليوم, السعودية, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
11:30 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عقد اجتماع مشترك مع دول "بريكس" لبحث سبل التعاون.
وقال ابن فرحان، إن "المملكة تقيم علاقات استراتيجية مع دول الـ"بريكس"، ونحن في المملكة نتطلع إلى عقد اجتماع عام مع دول الـ"بريكس" لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات".
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تتمتع بفرص اقتصادية واعدة، وهي الشريك التجاري الرائد لمجموعة الـ"بريكس" بين دول الشرق الأوسط".
وأعلنت "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على طلبات الانضمام إلى المجموعة من ست دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والتي ستصبح عضوا في المنظمة، مطلع عام 2024.
وتعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
"بريكس
" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.