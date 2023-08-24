عربي
لافروف يجري مؤتمرا صحفيا في قمة "بريكس"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-هي-الشريك-الرائد-لـبريكس-في-الشرق-الأوسط-1080380525.html
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عقد اجتماع مشترك مع دول "بريكس" لبحث... 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T11:30+0000
2023-08-24T11:33+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_0:10:3228:1826_1920x0_80_0_0_91e9abebc2da39b3715a5528cf40f92b.jpg
وقال ابن فرحان، إن "المملكة تقيم علاقات استراتيجية مع دول الـ"بريكس"، ونحن في المملكة نتطلع إلى عقد اجتماع عام مع دول الـ"بريكس" لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات".وأعلنت "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على طلبات الانضمام إلى المجموعة من ست دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والتي ستصبح عضوا في المنظمة، مطلع عام 2024.وتعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف."بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071403266_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_d3a03656621c56071ce80bbdd0862f90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم, السعودية, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
أخبار السعودية اليوم, السعودية, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس

وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط

11:30 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.08.2023)
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال اجتماع قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى عقد اجتماع مشترك مع دول "بريكس" لبحث سبل التعاون.
وقال ابن فرحان، إن "المملكة تقيم علاقات استراتيجية مع دول الـ"بريكس"، ونحن في المملكة نتطلع إلى عقد اجتماع عام مع دول الـ"بريكس" لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن "المملكة تتمتع بفرص اقتصادية واعدة، وهي الشريك التجاري الرائد لمجموعة الـ"بريكس" بين دول الشرق الأوسط".

وأعلنت "بريكس"، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على طلبات الانضمام إلى المجموعة من ست دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والتي ستصبح عضوا في المنظمة، مطلع عام 2024.
وتعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ، يومي 22 و 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
"بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала