https://sputnikarabic.ae/20230821/مراحل-تطور-مجموعة--بريكس-1080284569.html

مراحل تطور مجموعة "بريكس"

مراحل تطور مجموعة "بريكس"

ستعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس/آب، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، 21.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-21T13:39+0000

2023-08-21T13:39+0000

2023-08-21T13:39+0000

قمة بريكس 2023

روسيا

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الصين

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"بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية.وتم اقتراح مصطلح اختصار "بريك" في عام 2001 من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة "غولدمان ساكس"، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا - البرازيل وروسيا والهند والصين. يبلغ إجمالي عدد سكان دول "بريكس" نحو 3.24 مليار نسمة، أي أكثر من 40 % من سكان العالم، ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول "بريكس" بمقدار 625 مليون بين عامي 2000 و2026، حيث يعيش معظمهم في الهند والصين.وفقا للبيانات المنشورة في نهاية، مارس/آذار 2023، من قبل الشركة البريطانية "أكورن ماكرو" للاستشارات، توفر جمعية "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) حاليا 31.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030 ستخلق "بريكس" أكثر من 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن التوسع المقترح في شكل "بريكس+" من خلال انضمام عدد من البلدان الكبيرة إلى "بريكس" سيسمح بالوصول إلى مستوى نصف الإنتاج العالمي للسلع والخدمات في وقت مبكر.وفقا للتقديرات، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 27.6 تريليون دولار، في عام 2023.وعقد الاجتماع الثاني على مستوى وزراء خارجية دول "بريك" مرة أخرى على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2007. وقررت عقد اجتماعات سنوية كاملة لوزراء الخارجية في كل دولة، وإطلاق آلية تشاورية على مستوى نواب وزراء الخارجية، فضلا عن إقامة اتصالات منتظمة من خلال السفارات والبعثات الدائمة.وفي 16 مايو/أيار 2008، بمبادرة من روسيا انعقد اجتماع كامل التنسيق لوزراء خارجية "بريك" في يكاترينبورغ، وعقب نتائجه، تم اعتمد بيان مشترك يعكس المواقف المشتركة للأطراف بشأن قضايا الساعة المتعلقة بالتنمية العالمية.وفي 9 يوليو/تموز 2008، على هامش قمة مجموعة الثماني في طوكيو (اليابان)، بمبادرة من الجانب الروسي، عُقد اجتماع موجز لقادة الدول الأربع، اتفقوا فيه على التحضير لقمة "بريك" واسعة النطاق.وبالإضافة إلى الاتصالات بين وزارات الخارجية، أقيم حوار بين وزارات المالية.عقدت أول قمة "بريك" واسعة النطاق بمبادرة من الجانب الروسي في 16 يونيو 2009 في يكاترينبورغ، وحضر القمة الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، والرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جينتاو.وعقب الاجتماع، تم تبني بيان مشترك للقادة. ويحدد أهداف أنشطة الجمعية: تطوير "حوار وتعاون متسق ونشط وعملي ومفتوح وشفاف" بين البلدان.وتم الاتفاق على أنه ليس فقط اجتماعات وزراء الخارجية، ولكن أيضا وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية ستعقد على أساس منتظم. في أبريل/نيسان 2010، عقدت القمة الثانية لقادة دول "بريك" في برازيليا (البرازيل)، وعقدت القمة الثالثة لقادة دول "بريكس" في أبريل 2011 في سانيا (الصين)، وعقدت مؤتمرات القمة اللاحقة في مارس/آذار 2012، في نيودلهي (الهند)، في مارس 2013 في ديربان (جنوب أفريقيا)، وفي يوليو 2014 في فورتاليزا (البرازيل)، وفي يوليو 2015 في أوفا، وفي أكتوبر 2016 في جوا (الهند)، في سبتمبر 2017 في شيامن (الصين)، وفي يوليو 2018 في جوهانسبرج (جنوب أفريقيا)، وفي عام 2019 في عاصمة البرازيل.تمثلت إحدى المراحل المهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول "بريكس" في إطلاق مشروعين: بنك التنمية الجديد (NDB) ومجمع احتياطيات النقد الأجنبي المشروط، المصممين للمساعدة في زيادة استقرار النظام المالي العالمي، وكذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.وفي عام 2015، دخل حيز التنفيذ أيضا اتفاق على مجموعة من احتياطيات النقد الأجنبي المشروطة بمبلغ 100 مليار دولار، والتي أصبحت آلية تأمين في حالة حدوث أزمة.اعتبارًا من 30 يناير/كانون الثاني 2023، وافق بنك التنمية الوطني على 83 مشروعًا استثماريًا يبلغ مجموعها أكثر من 30.1 مليار دولار، وأطلق البنك في مارس 2020 برنامج مساعدة بقيمة 10 مليارات دولار لمكافحة جائحة "كوفيد -19" والتغلب على عواقبه الاجتماعية والاقتصادية، وفي عام 2018، تم افتتاح المركز الإقليمي الأفريقي لـ"NBR" في جنوب أفريقيا؛ في 2019 و2020 و2022، تم إنشاء هياكل مماثلة في البرازيل وروسيا والهند.وفقًا لقرار قادة دول "بريكس"، بدأ بنك التنمية الوطني في توسيع تكوين المساهمين. أصبحت بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة عضوين جديدين في البنك في عام 2022، ومصر في مارس 2023، وعند الانتهاء من الإجراءات المحلية ستصدر أوروغواي العضوية في البنك.على مدى العقد الماضي، تطورت مجموعة "بريكس" إلى شراكة إستراتيجية متعددة التخصصات تقوم على ثلاث "ركائز" رئيسية - السياسة والأمن، والاقتصاد والتمويل، والثقافة والعلاقات الإنسانية، وتُبنى العلاقات بين شركاء "بريكس" على أساس المساواة والاحترام المتبادل، فضلاً عن مبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن وعدم التوجيه ضد الأطراف الثالثة.والدول الأعضاء مؤثرون في الهياكل الدولية الرسمية (الأمم المتحدة، مجموعة العشرين، منظمة التجارة العالمية، حركة عدم الانحياز، مجموعة الـ 77)، وكذلك الاتحادات الإقليمية (رابطة الدول المستقلة، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، منظمة شنغهاي للتعاون، منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، و"بيمستيك" ( مبادرة خليج البنغال حول التعاون التقني والاقتصادي متعدد الأطراف)، "ميركوسور" (السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية)، الاتحاد الأفريقي "سادك" (الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي).يتم عقد أكثر من مائة اجتماع سنويًا، منها نحو 20 على المستوى الوزاري، ويتطور التفاعل بين إدارات المدينة ودوائر الأعمال والأوساط الأكاديمية والعلمية والمجتمع المدني.في عام 2020 ، ترأست روسيا مجموعة "بريكس" أقيم العام "الروسي" تحت شعار "شراكة بريكس من أجل الاستقرار العالمي والأمن المشترك والنمو المبتكر".وعُقد أكثر من 130 حدثًا، بما في ذلك 25 اجتماعاً وزارياً، وتم عقد معظمها في شكل مؤتمرات الفيديو. كان الحدث المركزي هو قمة "بريكس" الثانية عشرة في 17 نوفمبر 2020 (عقدت بتنسيق فيديو). ونتيجة لذلك، تم اعتماد إعلان موسكو، حيث تم التأكيد من جديد على تزامن أو قرب نهج البلدان "الخمسة" بشأن قضايا الساعة في جدول الأعمال العالمي، وتم تحديد المهام والمبادئ التوجيهية لمزيد من التعاون الخماسي، ودعا جميع أعضاء "بريكس" إلى تحسين فعالية مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي، وتعزيز صوت البلدان النامية والأسواق الناشئة في عملية صنع القرار الرئيسية.وعقد أكثر من 150 اجتماعا في إطار مجموعة بريكس، 20 منها على المستوى الوزاري.في 9 سبتمبر 2021، عقد قادة دول "بريكس" قمة عبر رابط الفيديو، وبعد ذلك تم الاتفاق على إعلان نيودلهي.وناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة جائحة فيروس كورونا، وإصلاح هيئات الأمم المتحدة الرئيسية، وتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي.ووافقت دول بريكس على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى ذلك، أدركت البلدان الحاجة إلى توسيع قدرة صندوق النقد الدولي (IMF) في أوقات الأزمات.وناقشت دول "بريكس" الأزمة في أفغانستان، ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف، واعتبرت مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات أولوية، وشددت على ضرورة حل الوضع الإنساني واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء والأطفال والأقليات.بالإضافة إلى ذلك، شدد المشاركون في القمة على أهمية الجهود الدولية للاعتراف المتبادل بالوثائق الوطنية المتعلقة بالتطعيم ضد "كوفيد –19"، واتفق رؤساء الدول على تعزيز القدرة على الاستجابة لتحديات الإرهاب والجرائم الإلكترونية والأخبار الكاذبة.وسجلت الوثيقة نية تهيئة الظروف للمنافسة العادلة في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، لتعزيز مشاركة البلدان النامية في العمليات العالمية، ولدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 في الاقتصاد والمجالات الأخرى.وبالإضافة إلى ذلك، دعت البلدان المشاركة إلى تعزيز القدرة على التصدي للإرهاب وغسل الأموال والتزييف، وأعلنت التزامها بعالم خال من الأسلحة النووية والحفاظ على الدور القيادي لمجموعة الـ20 في الإدارة الاقتصادية العالمية.في 24 يونيو، عقد اجتماع "بريكس+" في شكل مؤتمر بالفيديو بمشاركة قادة عدد من الدول المدعوة، وخصص المؤتمر لموضوع بناء شراكة من أجل التنمية العالمية في عهد جديد من أجل التنفيذ المشترك لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.في عام 2022، أعلنت "بريكس" أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً، وأعرب قادة 23 دولة رسمياً عن رغبتهم في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، وتشمل هذه الدول الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا ومصر وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا و فيتنام، كما أفاد سفير جنوب أفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، أن جميع دول الاتحاد ترحب بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول الأعضاء الجدد، ويجب اتخاذ قرار جماعي في هذه القضية.في عام 2023، ستترأس جنوب أفريقيا مجموعة "بريكس" تحت شعار: "بريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع المشترك والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".وتشمل أولويات الرئاسة في جنوب أفريقيا تعزيز التعددية، وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، والانتعاش الاقتصادي بعد الوباء، وضمان التنمية المستدامة، من خلال إطلاق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعميق التعاون من أجل انتقال عادل ومنصف للطاقة ومكافحة تغير المناخ، وأيضا تحويل التعليم وزيادة المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات في العمليات التسوية السلمية.ستعقد قمة قادة "بريكس" في جوهانسبرج يومي 22 و 24 أغسطس/آب، وسيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيشارك في القمة عبر الفيديو.

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