https://sputnikarabic.ae/20230825/أمريكا-تعرض-على-كوريا-الشمالية-فرصة-الانخراط-في-الدبلوماسية-دون-شروط-مسبقة-1080426258.html
أمريكا تعرض على كوريا الشمالية فرصة الانخراط في الدبلوماسية دون شروط مسبقة
أمريكا تعرض على كوريا الشمالية فرصة الانخراط في الدبلوماسية دون شروط مسبقة
عرضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، على نظيرها الكوري الشمالي، كيم سونغ، الفرصة للانخراط في الدبلوماسية دون شروط... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T20:44+0000
2023-08-25T20:44+0000
2023-08-25T20:44+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت توماس غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد حثثنا مرارا كوريا الشمالية على الانخراط في حوار، وأعرض عليك يا سعادة السفير اليوم أننا مستعدون للانخراط في الدبلوماسية".وتابعت: "لقد أوضحنا أنه ليس لدينا أي شروط مسبقة للمشاركة، ومستعدون لمناقشة أي موضوع يهم حكومتكم".وأضافت ليندا توماس غرينفيلد، أن أمريكا تظل ملتزمة بالدبلوماسية علنا وفي السر على المستويات العليا.وأشارت إلى أن "كوريا الشمالية تركت المقترحات دون إجابة، ودعت إلى استخدام الصوت الجماعي لمجلس الأمن الدولي لمكافحة الانتشار النووي، وإدانة بيونغ يانغ بسبب سلوكها غير القانوني المزعوم".وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، يوم الأربعاء الماضي، أن كوريا الشمالية قامت بمحاولة ثانية لإطلاق قمر تجسس صناعي، لكنها باءت بالفشل، مضيفة أن بيونغ يانغ تعتزم القيام بمحاولة أخرى، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230818/البيت-الأبيض-بايدن-مستعد-للقاء-كيم-جونغ-أون-دون-شروط-مسبقة-1080187734.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا تعرض على كوريا الشمالية فرصة الانخراط في الدبلوماسية دون شروط مسبقة
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عرضت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، على نظيرها الكوري الشمالي، كيم سونغ، الفرصة للانخراط في الدبلوماسية دون شروط مسبقة بشأن أي موضوع يثير القلق.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت توماس غرينفيلد، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "لقد حثثنا مرارا كوريا الشمالية
على الانخراط في حوار، وأعرض عليك يا سعادة السفير اليوم أننا مستعدون للانخراط في الدبلوماسية".
وتابعت: "لقد أوضحنا أنه ليس لدينا أي شروط مسبقة للمشاركة، ومستعدون لمناقشة أي موضوع يهم حكومتكم".
وأضافت ليندا توماس غرينفيلد، أن أمريكا تظل ملتزمة بالدبلوماسية علنا وفي السر على المستويات العليا.
وأشارت إلى أن "كوريا الشمالية تركت المقترحات دون إجابة، ودعت إلى استخدام الصوت الجماعي لمجلس الأمن الدولي لمكافحة الانتشار النووي، وإدانة بيونغ يانغ بسبب سلوكها غير القانوني المزعوم".
وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، يوم الأربعاء الماضي، أن كوريا الشمالية قامت بمحاولة ثانية لإطلاق قمر تجسس صناعي، لكنها باءت بالفشل
، مضيفة أن بيونغ يانغ تعتزم القيام بمحاولة أخرى، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.