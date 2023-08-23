https://sputnikarabic.ae/20230823/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-محاولة-ثانية-فاشلة-لإطلاق-قمر-صناعي-1080367460.html
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T21:34+0000
2023-08-23T21:34+0000
2023-08-23T21:40+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
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من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ باليستي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
21:34 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 23.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.
كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ باليستي.