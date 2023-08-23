عربي
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
https://sputnikarabic.ae/20230823/كوريا-الشمالية-تعلن-عن-محاولة-ثانية-فاشلة-لإطلاق-قمر-صناعي-1080367460.html
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي
أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في... 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T21:34+0000
2023-08-23T21:40+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_2196af7421e78a02fd2755ddb00ed326.jpg
من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ باليستي.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/03/1071894021_0:0:2459:1844_1920x0_80_0_0_9725ca4ab687cd42418abbe3a758aa8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم

كوريا الشمالية تعلن عن فشل محاولة ثانية لإطلاق قمر صناعي

21:34 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 21:40 GMT 23.08.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والتطوير في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن فشل المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي، وستقوم بمحاولة ثالثة للإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أجزاء من الصاروخ الكوري الشمالي سقطت في بحر اليابان، وبحر الصين الشرقي ومناطق أخرى في المحيط الهادئ.
كما أعلنت وزارة الدفاع أيضًا أن الأجزاء قد تكون قد سقطت بالقرب من الفلبين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.
وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية عن إطلاق صاروخ باليستي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала