https://sputnikarabic.ae/20230825/إيطاليا-تشيد-بإيفاد-الجزائر-مبعوثين-إلى-النيجر-بحثا-عن-حل-سياسي-للأزمة-1080425535.html

إيطاليا تشيد بإيفاد الجزائر مبعوثين إلى النيجر بحثا عن حل سياسي للأزمة

إيطاليا تشيد بإيفاد الجزائر مبعوثين إلى النيجر بحثا عن حل سياسي للأزمة

أشادت إيطاليا، مساء اليوم الجمعة، بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر". 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T20:03+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، وفق بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وأعرب تاجاني خلال الاتصال، عن "دعم حكومة بلاده وتثمينها عاليا بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بغية توفير الشروط الضرورية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر".وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده "تشاطر تماما قلق الجزائر بشأن تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة".وشدد تاجاني على استعداد بلاده "لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع، والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية"، وفق نص البيان.وبدأ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الأول (الأربعاء)، جولة أفريقية تشمل نيجيريا وبنين وغانا، لمناقشة الوضع في النيجر.وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "بتكليف من السيّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بزيارة إلى جمهورية النيجر الشقيقة ابتداء من يوم 24 أوت (آب/أغسطس) 2023".وتأتي هذه الزيارة "في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، يجنب هذا البلد الجار والشقيق وكذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر".وتقول الجزائر إن الحل السلمي في النيجر ما زال ممكنا، وتعتبر أن تلويح "إيكواس" بالعمل العسكري ضد القادة العسكريين في النيجر "تهديد مباشر لها".وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر تجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

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