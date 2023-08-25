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https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الصومالي-يعلن-السيطرة-على-المعقل-الرئيسي-لـ-الشباب-وسط-البلاد-1080425734.html
الجيش الصومالي يعلن السيطرة على المعقل الرئيسي لـ "الشباب" وسط البلاد
الجيش الصومالي يعلن السيطرة على المعقل الرئيسي لـ "الشباب" وسط البلاد
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، السيطرة على مدينة استراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة "الشباب" الإرهابية وسط البلاد. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T20:24+0000
2023-08-25T20:24+0000
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الاستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد".ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين".وأشار البيان إلى أن "الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد".يشار إلى أن مدينة عيل بور كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" لأكثر من 15 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها.ولفت إلى أنه بدعم من حلفائه الدوليين، قام بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترا من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب"، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الصومالي-مقتل-27-من-مسلحي-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-1080419153.html
https://sputnikarabic.ae/20230819/الصومال-مقتل-5-من-مسلحي-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-البلاد-1080245271.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الصومالي يعلن السيطرة على المعقل الرئيسي لـ "الشباب" وسط البلاد

20:24 GMT 25.08.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، السيطرة على مدينة استراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة "الشباب" الإرهابية وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الاستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد".
ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين".
وأشار البيان إلى أن "الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد".
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
الجيش الصومالي: مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" في عملية عسكرية
15:19 GMT
يشار إلى أن مدينة عيل بور كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" لأكثر من 15 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الصومالي مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها.
ولفت إلى أنه بدعم من حلفائه الدوليين، قام بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترا من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
الصومال... مقتل 5 من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
19 أغسطس, 20:03 GMT
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب"، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
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