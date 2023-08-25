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https://sputnikarabic.ae/20230825/الكرملين-لا-خطط-لدى-بوتين-لحضور-قمة-العشرين-1080420306.html
الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور "قمة العشرين"
الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور "قمة العشرين"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T16:37+0000
2023-08-25T16:37+0000
روسيا
مجموعة العشرين
الكرملين
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وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال بيسكوف: "لا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".وأضاف بيسكوف أن "الرئيس لديه الآن جدول أعمال مزدحم".وأكد بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قمة "بريكس 2023" كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، وأن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على العكس من ذلك، فهي تهدف إلى التعاون المتبادل المنفعة.وأضاف: "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".
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روسيا, مجموعة العشرين, الكرملين
روسيا, مجموعة العشرين, الكرملين

الكرملين: لا خطط لدى بوتين لحضور "قمة العشرين"

16:37 GMT 25.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس لديه خطط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين يعتزم المشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال بيسكوف: "لا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".
وأضاف بيسكوف أن "الرئيس لديه الآن جدول أعمال مزدحم".

وبالطبع، فإن التركيز الرئيسي لا يزال ينصبّ على العملية العسكرية الخاصة.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
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وأكد بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن قمة "بريكس 2023" كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، وأن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على العكس من ذلك، فهي تهدف إلى التعاون المتبادل المنفعة.

القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها، سواء من حيث الموضوع الموسع أو التركيز من جانب الدول المشاركة على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان، والنظرة العالمية للبلدان.

وأضاف: "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".
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