https://sputnikarabic.ae/20230825/الكرملين-قمة-بريكس-مهمة-جدا-من-حيث-نتائجها--1080404731.html
الكرملين: قمة "بريكس" مهمة جدا من حيث نتائجها
الكرملين: قمة "بريكس" مهمة جدا من حيث نتائجها
أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن قمة "بريكس 2023" كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، وأن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T10:22+0000
2023-08-25T10:22+0000
2023-08-25T10:41+0000
روسيا
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال دميتري بيسكوف للصحفيين: "القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها، سواء من حيث الموضوع الموسع أو التركيز من جانب الدول المشاركة على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان، والنظرة العالمية للبلدان".وأضاف: "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".وتابع بيسكوف: "قمة البريكس هي قمة ناجحة للغاية، واعتماد إعلان جوهانسبرج الثاني وهو وثيقة مهمة".وشارك قادة 4 دول في قمة "بريكس" بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين ترأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يوم أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".
https://sputnikarabic.ae/20230825/سياسي-فرنسي-يتحدث-عن-خطوة-توسع-بريكس-وإضعاف-أمريكا-1080398222.html
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روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
الكرملين: قمة "بريكس" مهمة جدا من حيث نتائجها
10:22 GMT 25.08.2023 (تم التحديث: 10:41 GMT 25.08.2023) تابعنا عبر
أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن قمة "بريكس 2023" كانت مهمة جدا من حيث نتائجها، وأن هذه المجموعة ليست موجهة ضد أي طرف، بل على العكس من ذلك، فهي تهدف إلى التعاون متبادل المنفعة.
وقال دميتري بيسكوف للصحفيين: "القمة في الواقع مهمة للغاية من حيث نتائجها، سواء من حيث الموضوع الموسع أو التركيز من جانب الدول المشاركة على تشابه الآراء حول الحاجة إلى تعزيز استقلال اقتصادات البلدان، والنظرة العالمية للبلدان".
وأضاف: "الكتلة ليست ضد أحد، والبلدان نفسها، بالعكس، تركز على التعاون المتبادل المنفعة والاحترام المتبادل".
وتابع بيسكوف: "قمة البريكس هي قمة ناجحة للغاية، واعتماد إعلان جوهانسبرج الثاني وهو وثيقة مهمة".
وشارك قادة 4 دول في قمة "بريكس" بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، عبر تقنية الفيديو، في حين ترأس الوفد الروسي
المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يوم أمس الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات
وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة
في جوهانسبرغ"، مشيرًا إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024".