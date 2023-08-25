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ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
غادر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، السجن في ولاية جورجيا بعد اعتقاله لفترة وجيزة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T00:49+0000
2023-08-25T00:49+0000
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وعرضت القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة قافلة ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فولتون، حيث تم إدراج ترامب في قائمة السجناء.وبقي الرئيس السابق قيد الاحتجاز لمدة نصف ساعة تقريبًا. وكان قد تم الاتفاق مسبقًا على إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاعتقال حتى الآن.من جانبه، يصر ترامب، الذي توجه له للمرة الرابعة اتهامات جنائية، على براءته.وبعد مغادرة السجن، أكد ترامب أنه ليس مذنبا في الاتهامات التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وكانت السلطات في ولاية جورجيا قد وجّهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين من مقربيه بمحاولة استخدام أساليب الابتزاز لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم في ولاية جورجيا لعام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230825/سلطات-مقاطعة-فولتون-بولاية-جورجيا-الأمريكية-تلقي-القبض-على-ترامب-رسميا---عاجل-1080396370.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة

00:49 GMT 25.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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غادر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، السجن في ولاية جورجيا بعد اعتقاله لفترة وجيزة.
وعرضت القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة قافلة ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فولتون، حيث تم إدراج ترامب في قائمة السجناء.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يغادر قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا
00:09 GMT
وبقي الرئيس السابق قيد الاحتجاز لمدة نصف ساعة تقريبًا. وكان قد تم الاتفاق مسبقًا على إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاعتقال حتى الآن.
من جانبه، يصر ترامب، الذي توجه له للمرة الرابعة اتهامات جنائية، على براءته.
وبعد مغادرة السجن، أكد ترامب أنه ليس مذنبا في الاتهامات التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت السلطات في ولاية جورجيا قد وجّهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين من مقربيه بمحاولة استخدام أساليب الابتزاز لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم في ولاية جورجيا لعام 2020.
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