https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-يغادر-سجن-جورجيا-بعد-اعتقال-لفترة-وجيزة--1080396633.html
ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
غادر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، السجن في ولاية جورجيا بعد اعتقاله لفترة وجيزة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T00:49+0000
2023-08-25T00:49+0000
2023-08-25T00:49+0000
ترامب
دونالد ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080113167_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_d199137400a69e3df9815ea35c4d6db2.jpg
وعرضت القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة قافلة ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فولتون، حيث تم إدراج ترامب في قائمة السجناء.وبقي الرئيس السابق قيد الاحتجاز لمدة نصف ساعة تقريبًا. وكان قد تم الاتفاق مسبقًا على إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاعتقال حتى الآن.من جانبه، يصر ترامب، الذي توجه له للمرة الرابعة اتهامات جنائية، على براءته.وبعد مغادرة السجن، أكد ترامب أنه ليس مذنبا في الاتهامات التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وكانت السلطات في ولاية جورجيا قد وجّهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين من مقربيه بمحاولة استخدام أساليب الابتزاز لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم في ولاية جورجيا لعام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230825/سلطات-مقاطعة-فولتون-بولاية-جورجيا-الأمريكية-تلقي-القبض-على-ترامب-رسميا---عاجل-1080396370.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080113167_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_e23240083acdf3f504f0ffc790eceeec.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يغادر سجن جورجيا بعد اعتقال لفترة وجيزة
تابعنا عبر
غادر الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، السجن في ولاية جورجيا بعد اعتقاله لفترة وجيزة.
وعرضت القنوات المحلية لقطات مباشرة لمغادرة قافلة ترامب من مبنى السجن في مقاطعة فولتون، حيث تم إدراج ترامب في قائمة السجناء.
وبقي الرئيس السابق قيد الاحتجاز لمدة نصف ساعة تقريبًا. وكان قد تم الاتفاق مسبقًا على إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 200 ألف دولار. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاعتقال حتى الآن.
من جانبه، يصر ترامب، الذي توجه له للمرة الرابعة اتهامات جنائية
، على براءته.
وبعد مغادرة السجن، أكد ترامب أنه ليس مذنبا في الاتهامات التي وجُهت إليه في ولاية جورجيا ويعتبرها تدخلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكانت السلطات في ولاية جورجيا قد وجّهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين من مقربيه
بمحاولة استخدام أساليب الابتزاز لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحهم في ولاية جورجيا لعام 2020.