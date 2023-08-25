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سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230825/سلطات-مقاطعة-فولتون-بولاية-جورجيا-الأمريكية-تلقي-القبض-على-ترامب-رسميا---عاجل-1080396370.html
سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا - عاجل
سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا - عاجل
ألقت سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب رسميا وتدرجه على قوائم المسجونين بتهمة التدخل في... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم

سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تلقي القبض على ترامب رسميا - عاجل

00:09 GMT 25.08.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
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ألقت سلطات مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الجمعة، القبض على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب رسميا وتدرجه على قوائم المسجونين بتهمة التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
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