https://sputnikarabic.ae/20230825/واشنطن-تنفي-تلقيها-طلب-من-النيجر-بمغادرة-الدبلوماسيين-الأمريكيين-للبلاد-1080426917.html
واشنطن تنفي تلقيها طلب من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين للبلاد
واشنطن تنفي تلقيها طلب من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين للبلاد
نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات النيجرية طلبت منها مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين الأراضي النيجرية. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T23:46+0000
2023-08-25T23:46+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لسبوتنيك: "وزارة خارجية النيجر أبلغت الولايات المتحدة بأن الوزارة لم تنشر صورة الرسالة المتداولة عبر الإنترنت التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين".وفي وقت سابق، قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد 4 سفراء وهم سفراء الولايات المتحدة ونيجيريا ألمانيا وفرنسا لدى النيجر وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النيجرية أوضحت فيه أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد سفراء الدول المذكورة وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"، وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات هذه الدول المخالفة لمصالح النيجر.وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن قيام مسؤولة رفيعة لديها، بجولة أفريقية، تشمل نيجيريا وتشاد وغانا، في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس/ آب الجاري.وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان، إلى أنه "خلال رحلة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، ستتواصل مع رؤساء الدول الإقليمية، لمناقشة دعم أمريكا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والقيادة الإقليمية في الاستجابة لأزمة النيجر".وأضافت أنه في زيارتها إلى تشاد، "ستقوم بمراجعة التطورات الجارية مع الجيران النيجر والسودان، بالإضافة إلى عملية الانتقال السياسي في تشاد".وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود الجيش النيجيري على شاشة التلفزيون الرسمي، أنهم أقالوا رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجزوه في مقر إقامته الرسمي، وأغلقوا الحدود وفرضوا حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230825/المجلس-العسكري-في-النيجر-يمهل-السفير-الألماني-48-ساعة-لمغادرة-البلاد-1080426511.html
https://sputnikarabic.ae/20230825/الرئيس-النيجيري-يقول-إنه-يدير-وضعا-خطيرا-وإنه-يمنع-تدخل-إيكواس-في-النيجر-1080418440.html
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العالم, النيجر, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, النيجر, أخبار النيجر, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
واشنطن تنفي تلقيها طلب من النيجر بمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين للبلاد
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نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن السلطات النيجرية طلبت منها مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين الأراضي النيجرية.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح متحدث باسم الخارجية الأمريكية لسبوتنيك: "وزارة خارجية النيجر أبلغت الولايات المتحدة بأن الوزارة لم تنشر صورة الرسالة المتداولة عبر الإنترنت التي تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين".
وفي وقت سابق، قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد 4 سفراء وهم سفراء الولايات المتحدة
ونيجيريا ألمانيا وفرنسا لدى النيجر وطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النيجرية أوضحت فيه أن "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد سفراء الدول المذكورة وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"، وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات هذه الدول المخالفة لمصالح النيجر.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن قيام مسؤولة رفيعة لديها، بجولة أفريقية، تشمل نيجيريا وتشاد وغانا، في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس/ آب الجاري.
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان
، إلى أنه "خلال رحلة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، ستتواصل مع رؤساء الدول الإقليمية، لمناقشة دعم أمريكا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" والقيادة الإقليمية في الاستجابة لأزمة النيجر".
وأضافت أنه في زيارتها إلى تشاد، "ستقوم بمراجعة التطورات الجارية
مع الجيران النيجر والسودان، بالإضافة إلى عملية الانتقال السياسي في تشاد".
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن جنود الجيش النيجيري على شاشة التلفزيون الرسمي، أنهم أقالوا رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجزوه في مقر إقامته الرسمي، وأغلقوا الحدود وفرضوا حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.