https://sputnikarabic.ae/20230825/5-دول-أوروبية-تطالب-بحظر-واردات-الحبوب-الأوكرانية-من-جديد-1080412476.html

5 دول أوروبية تطالب بحظر واردات الحبوب الأوكرانية من جديد

5 دول أوروبية تطالب بحظر واردات الحبوب الأوكرانية من جديد

اجتمعت 5 دول أوروبية هي بولندا وسلوفاكيا وبلغاريا وهنغاريا ورومانيا، لتطالب المفوضية الأوروبية بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T13:26+0000

2023-08-25T13:26+0000

2023-08-25T13:26+0000

العالم

اقتصاد

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وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، روبرت تيليوس، اليوم الأربعاء: "اليوم، وبناء على طلبنا، عقد اجتماع عن بعد لخمسة وزراء من دول الحدود مع أوكرانيا، وتوصلنا إلى موقف مشترك، سنقدمه في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي، والذي يتكون من 3 نقاط:وأوضح تيليوس في مقابلة حصرية لصحيفة "يور أكتيف"، أن لا أحد من الوزراء الخمسة يرى حلولا أخرى سوى هذا الحل، ولم يمتنع أحد عن التصويت.وأشار الوزير إلى أنه في الفترة من يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أغسطس/ آب الجاري، تم تصدير نحو 10 ملايين طن من الحبوب من بولندا، ومن أبريل/ نيسان الماضي، حتى أغسطس فقط 6 ملايين.وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق، أنها اتخذت إجراءات لاستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا، للقضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات لدى الدول الخمس، ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ في الفترة من 2 مايو/ أيار، وحتى 5 يونيو/ حزيران 2023، ثم تم تمديد فترة الحظر حتى 15 سبتمبر/ أيلول.وكان رؤساء وزراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي قد توجهوا، نهاية مارس/ آذار الماضي، برسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للتدخل في الأزمة الناجمة عن تدفق الحبوب من أوكرانيا، فيما أشارت الرسالة الموجهة منهم إلى أن المشكلات التي يواجهونها "مرتبطة بالزيادة الكبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لا سيما المتاخمة لأوكرانيا".وطالما ظلت القيود التي فرضتها المفوضية الأوروبية قائمة، فمن الممكن الاستمرار في نقل المنتجات ذات الأصل الأوكراني، لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء الدول الخمس، وتعهدت تلك الدول برفع إجراءاتها الأحادية الجانب ضد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس أو أي منتجات أخرى تأتي من أوكرانيا.

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