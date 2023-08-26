https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-في-العراق-صورة-1080430953.html
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
أعلنت تركيا، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق، حيث يقوم الجيش التركي بعملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T08:00+0000
2023-08-26T08:00+0000
2023-08-26T08:16+0000
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ونشرت وزارة الدفاع التركية في بيان، صورة للجندي ويدعى أركان سلجوق.وأضافت الدفاع التركية أنه "أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة مصنوعة يدويا زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني".وأوضحت أن "الحادث وقع في منطقة عملية "المخلب - القفل"، في 25 أغسطس/آب الجاري".كما لفتت الوزارة إلى أنه "تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه".شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230811/طائرة-مسيرة-تركية-تستهدف-3-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-فيديو-1079980294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, الجيش التركي, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العراق, الجيش التركي, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق
08:00 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 08:16 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت تركيا، اليوم السبت، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق، حيث يقوم الجيش التركي بعملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد.
ونشرت وزارة الدفاع التركية
في بيان، صورة للجندي ويدعى أركان سلجوق.
وأضافت الدفاع التركية أنه "أصيب بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة مصنوعة يدويا زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني".
وأوضحت أن "الحادث وقع في منطقة عملية "المخلب - القفل"، في 25 أغسطس/آب الجاري".
كما لفتت الوزارة إلى أنه "تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه".
شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني
، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية
تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.