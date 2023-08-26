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جيش النيجر يضع قواته في حالة تأهب قصوى
جيش النيجر يضع قواته في حالة تأهب قصوى
أمر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، الذي عينه المجلس العسكري، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T08:20+0000
2023-08-26T08:20+0000
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وقال رئيس الأركان العامة في رسالة أذعيت عبر الإذاعة العامة النيجرية، أمس الجمعة: "بمجرد استلام هذه الرسالة، وضعت جميع القوات في حالة تأهب قصوى".وأوضح بارمو أن "القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر، وذلك لتجنب المفاجأة، وكذلك لضمان الرد المناسب".وكان المجلس العسكري في النيجر، قد أعلن في وقت سابق، تعيين بارمو، الذي حصل على تدريبه في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا لأركان القوات المسلحة في البلاد.وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.في المقابل، فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-النيجر-تسمح-لمالي-وبوركينا-فاسو-بالتدخل-عسكريا-حال-تعرضها-لعدوان-خارجي-1080396125.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا

جيش النيجر يضع قواته في حالة تأهب قصوى

08:20 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunisجنود جيش النيجر
جنود جيش النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / Stefan Heunis
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أمر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، موسى سالاو بارمو، الذي عينه المجلس العسكري، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى.
وقال رئيس الأركان العامة في رسالة أذعيت عبر الإذاعة العامة النيجرية، أمس الجمعة: "بمجرد استلام هذه الرسالة، وضعت جميع القوات في حالة تأهب قصوى".
وأوضح بارمو أن "القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر، وذلك لتجنب المفاجأة، وكذلك لضمان الرد المناسب".
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وكان المجلس العسكري في النيجر، قد أعلن في وقت سابق، تعيين بارمو، الذي حصل على تدريبه في الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا لأركان القوات المسلحة في البلاد.
وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، يوم 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
في المقابل، فرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على النيجر، ولوحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.
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