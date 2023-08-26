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https://sputnikarabic.ae/20230826/فيفا-يوقف-رئيس-الاتحاد-الإسباني-لكرة-القدم-90-يوما-بعد-قبلة-المونديال-1080439282.html
"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 90 يوما بعد "قبلة المونديال"
"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 90 يوما بعد "قبلة المونديال"
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T13:33+0000
2023-08-26T13:33+0000
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وذكر فيفا في بيان له، إن "رئيس لجنة الانضباط في الفيفا قرر إيقاف السيد روبياليس 90 يوما عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم، على المستويين الوطني والدولي".وأكد البيان أن "الإيقاف سيكون ساريا بدءًا من اليوم السبت 26 أغسطس/ آب 2023"، مشيرا إلى أنه في "انتظار الإجراءات التأديبية المفتوحة ضد لويس روبياليس، يوم الخميس 24 أغسطس/ آب".وفي وقت سابق، أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه لويس روبياليس، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.وتوّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، الأسبوع الماضي، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه.وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فُزنَ على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، التي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
https://sputnikarabic.ae/20230820/إسبانيا-تتوج-بلقب-كأس-العالم-للسيدات-لأول-مرة-بعد-فوزها-على-إنجلترا-بهدف-نظيف-1080263656.html
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رياضة, منوعات, الأخبار
رياضة, منوعات, الأخبار

"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 90 يوما بعد "قبلة المونديال"

13:33 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعدما تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات
فيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعدما تقبيله اللاعبة جيني هيرموسو خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا.
وذكر فيفا في بيان له، إن "رئيس لجنة الانضباط في الفيفا قرر إيقاف السيد روبياليس 90 يوما عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم، على المستويين الوطني والدولي".
وأكد البيان أن "الإيقاف سيكون ساريا بدءًا من اليوم السبت 26 أغسطس/ آب 2023"، مشيرا إلى أنه في "انتظار الإجراءات التأديبية المفتوحة ضد لويس روبياليس، يوم الخميس 24 أغسطس/ آب".
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
مجتمع
إسبانيا تتوج بلقب كأس العالم للسيدات لأول مرة بعد فوزها على إنجلترا بهدف نظيف
20 أغسطس, 14:20 GMT
وفي وقت سابق، أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه لويس روبياليس، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وتوّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، الأسبوع الماضي، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه.
وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فُزنَ على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، التي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.
وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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