https://sputnikarabic.ae/20230826/فيفا-يوقف-رئيس-الاتحاد-الإسباني-لكرة-القدم-90-يوما-بعد-قبلة-المونديال-1080439282.html

"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 90 يوما بعد "قبلة المونديال"

"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم 90 يوما بعد "قبلة المونديال"

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T13:33+0000

2023-08-26T13:33+0000

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وذكر فيفا في بيان له، إن "رئيس لجنة الانضباط في الفيفا قرر إيقاف السيد روبياليس 90 يوما عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم، على المستويين الوطني والدولي".وأكد البيان أن "الإيقاف سيكون ساريا بدءًا من اليوم السبت 26 أغسطس/ آب 2023"، مشيرا إلى أنه في "انتظار الإجراءات التأديبية المفتوحة ضد لويس روبياليس، يوم الخميس 24 أغسطس/ آب".وفي وقت سابق، أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لرئيسه لويس روبياليس، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبلها خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.وتوّج المنتخب الإسباني لكرة القدم للسيدات، الأسبوع الماضي، ببطولة كأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه.وكتبت نساء إسبانيا التاريخ بعدما فُزنَ على المنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة، التي أقيمت في مدينة سيدني في أستراليا، وبحضور أكثر من 75 ألف مشجع.وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، في الدقيقة 29، من تسديدة رائعة داخل المنطقة، فيما أهدرت نجمة المنتخب جينيفر هيرموسو، ركلة جزاء، في الشوط الثاني، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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