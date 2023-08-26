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https://sputnikarabic.ae/20230826/كاف-يعلن-موعد-ومكان-إقامة-السوبر-الأفريقي-بين-الأهلي-المصري-واتحاد-العاصمة-الجزائري-1080433731.html
"كاف" يعلن موعد ومكان إقامة "السوبر الأفريقي" بين "الأهلي" المصري و"اتحاد العاصمة" الجزائري
"كاف" يعلن موعد ومكان إقامة "السوبر الأفريقي" بين "الأهلي" المصري و"اتحاد العاصمة" الجزائري
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة "السوبر الأفريقي" بين ناديي "الأهلي" المصري و"اتحاد العاصمة" الجزائري. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T10:10+0000
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واستقر الـ"كاف"، وفقا لقناة "بي إن سبورت" القطرية، على خوض لقاء "السوبر الأفريقي" على ملعب الطائف في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المباراة ستقام، يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب القناة.وسيلعب "الأهلي" المصري مباراة "السوبر الأفريقي" بصفته بطلا لدوري "أبطال أفريقيا"، بينما سيشارك فريق "اتحاد العاصمة" الجزائري في اللقاء بصفته بطل "الكونفدرالية الأفريقية".وتعد هذه المرة الرابعة التي يقام في النهائي خارج قارة أفريقيا، بعد إقامة ثلاثة نهائيات في قطر.وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن "السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري "السوبر الأفريقي" الجديد، الأمر الذي يمكن حال إتمامه أن يعزز فرص المملكة في الحصول على حقوق استضافة كأس العالم في المستقبل"، بحسب التقارير الإعلامية.
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نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
نادي الأهلي, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر, رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

"كاف" يعلن موعد ومكان إقامة "السوبر الأفريقي" بين "الأهلي" المصري و"اتحاد العاصمة" الجزائري

10:10 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة "السوبر الأفريقي" بين ناديي "الأهلي" المصري و"اتحاد العاصمة" الجزائري.
واستقر الـ"كاف"، وفقا لقناة "بي إن سبورت" القطرية، على خوض لقاء "السوبر الأفريقي" على ملعب الطائف في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن المباراة ستقام، يوم 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب القناة.
وسيلعب "الأهلي" المصري مباراة "السوبر الأفريقي" بصفته بطلا لدوري "أبطال أفريقيا"، بينما سيشارك فريق "اتحاد العاصمة" الجزائري في اللقاء بصفته بطل "الكونفدرالية الأفريقية".
وتعد هذه المرة الرابعة التي يقام في النهائي خارج قارة أفريقيا، بعد إقامة ثلاثة نهائيات في قطر.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن "السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري "السوبر الأفريقي" الجديد، الأمر الذي يمكن حال إتمامه أن يعزز فرص المملكة في الحصول على حقوق استضافة كأس العالم في المستقبل"، بحسب التقارير الإعلامية.
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