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https://sputnikarabic.ae/20230827/بـ10-لاعبين-ليفربول-يحول-تأخره-إلى-فوز-على-نيوكاسل-2-1-بالدوري-الإنجليزي-1080470431.html
بـ10 لاعبين.. ليفربول يحول تأخره إلى فوز على نيوكاسل 2-1 بالدوري الإنجليزي
بـ10 لاعبين.. ليفربول يحول تأخره إلى فوز على نيوكاسل 2-1 بالدوري الإنجليزي
حقق فريق ليفربول، فوزا قاتلا، مساء اليوم الأحد، على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الثالث من الدوري... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T18:43+0000
2023-08-27T18:43+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
رياضة
منوعات
نادي نيوكاسل الإنجليزي
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تقدم أنتوني جوردون بهدف نيوكاسل في الدقيقة 25، لكن صاحب الأرض سيطر على اللعب، حتى سجل البديل نونيز هدف التعادل في الدقيقة 81، ثم أضاف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.وشهدت المباراة حصول المدافع الهولندي فان دايك على بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقتين، بعدما أسقط ألكسندر إيساك على حافة منطقة الجزاء.وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الخسارة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام تشيلسي 1/1 وفوزه في مباراته الثانية على بورنموث 3 / 1.في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث فاز في مباراته الأولى على أستون فيلا 5 / 1 وخسر في مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.
https://sputnikarabic.ae/20230824/تقرير-محمد-صلاح-يوافق-على-الانتقال-لاتحاد-جدة-السعودي-وليفربول-لن-نبيع-1080393704.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, نادي نيوكاسل الإنجليزي
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات, نادي نيوكاسل الإنجليزي

بـ10 لاعبين.. ليفربول يحول تأخره إلى فوز على نيوكاسل 2-1 بالدوري الإنجليزي

18:43 GMT 27.08.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFANليفربول في الدوري الإنجليزي
ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / MOHD RASFAN
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حقق فريق ليفربول، فوزا قاتلا، مساء اليوم الأحد، على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم أنتوني جوردون بهدف نيوكاسل في الدقيقة 25، لكن صاحب الأرض سيطر على اللعب، حتى سجل البديل نونيز هدف التعادل في الدقيقة 81، ثم أضاف هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.
وشهدت المباراة حصول المدافع الهولندي فان دايك على بطاقة حمراء مباشرة بعد دقيقتين، بعدما أسقط ألكسندر إيساك على حافة منطقة الجزاء.
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وحافظ ليفربول على سجله خاليا من الخسارة، ورفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، حيث تعادل في مباراته الأولى أمام تشيلسي 1/1 وفوزه في مباراته الثانية على بورنموث 3 / 1.
في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، حيث فاز في مباراته الأولى على أستون فيلا 5 / 1 وخسر في مباراته الثانية أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.
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