https://sputnikarabic.ae/20230827/صلاح-يتوجه-إلى-دبي-لإجراء-الكشف-الطبي-تمهيدا-لانتقاله-إلى-الاتحاد-السعودي-فيديو-1080451430.html

صلاح يتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الاتحاد السعودي... فيديو

صلاح يتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الاتحاد السعودي... فيديو

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن النجم المصري محمد صلاح سيلعب مباراته الأخيرة مع ناديه ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي. 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T05:47+0000

2023-08-27T05:47+0000

2023-08-27T05:47+0000

مجتمع

رياضة

مباريات الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي

أخبار الدوري الإنجليزي

اللاعب محمد صلاح

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/05/1074358314_0:11:2995:1696_1920x0_80_0_0_423f62ea5260469599e4c14cd78940bd.jpg

وذكرت قناة الرياضية السعودية، نقلا عن مصادرها، أن مواجهة نيوكاسل ستكون الأخيرة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.واعتبرت أن انتقال صلاح إلى الاتحاد صفقة كبيرة ومنتظرة، لتقوية صفوف النادي السعودي حتى تكون مشاركته "فعّالة" في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.ولا يزال أمام صلاح عامين على العقد الذي وقعه مع ليفربول الصيف الماضي.وكانت تقارير قد كشفت في وقت سابق، أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح، الذي سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.يأتي هذا في وقت أكّد فيه، يورغن كلوب، مدرب "ليفربول"، استمرار محمد صلاح، مع "الريدز"، نافيا كل ما تردد بشأن احتمالية انتقاله إلى "الاتحاد" السعودي، بحسب قوله.وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة "نيوكاسل": "ليس هناك عرض رسمي للتعاقد مع صلاح، وإذا كان هناك عرض فالرد هو الرفض، وليس للبيع".وتشهد الرياضة السعودية، في الآونة الأخيرة، تغييرات هائلة خاصة بعد انضمام رونالدو، وكريم بنزيما، ونيمار، إلى صفوف أندية الدوري السعودي، في صفقات من العيار الثقيل مقابل امتيازات مالية ضخمة، ما جدد التساؤلات حول مغزى الإنفاق الضخم على كرة القدم.وكان صندوق "الاستثمارات العامة"، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، قد استحوذ على أربعة أندية كرة قدم أخيرا، هي "الهلال" و"النصر" و"الاتحاد" و"الأهلي"، ما سمح لها عقد صفقات كبيرة بمبالغ طائلة مع لاعبين كثر منهم أتوا مباشرة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-صلاح-ما-زال-متمسكا-بقرار-الرحيل-إلى-الدوري-السعودي-1080433395.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, الأخبار