https://sputnikarabic.ae/20230824/لافروف-بريكس-أصبحت-فريق-كرة-قدم-1080388043.html
لافروف: "بريكس" أصبحت "فريق كرة قدم" وسيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة لوضعية الشركاء
لافروف: "بريكس" أصبحت "فريق كرة قدم" وسيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة لوضعية الشركاء
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مازحا إن مجموعة "بريكس"، الذي يتكون من خمس دول، مع قبول ستة أعضاء جدد كاملي العضوية، أصبح مثل "فريق كرة القدم". 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T13:35+0000
2023-08-24T13:35+0000
2023-08-24T13:47+0000
قمة بريكس 2023
العالم
روسيا
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وقال لافروف: "في كل عام، نجتمع في الجمعية العامة على مستوى الوزراء، أما الآن، يبدو لي أننا لن نحتاج أن ننتظر، حتى الأول من يناير 2024، بل سنبدأ الاتصالات مسبقًا، كرؤساء مستقبليين لمجموعة "بريكس"، مع الأعضاء الجدد، لمساعدتهم على بدء الأعمال، بحلول القمة في كازان".وخلال القمة، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الدعوة الرسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى "بريكس"، وقال إن "العضوية الكاملة للدول الجديدة المنضمة إلى "بريكس"، ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024".وأوضح عقب نتائج القمة الخامسة عشرة لدول "بريكس": "هذه صيغة جديدة (للدول الشريكة) تمت الموافقة عليها في القمة الحالية، وهي مكلفة بإعداد تفسير ملموس لهذه الاتفاقية الموجودة بالفعل في قائمة المتنافسين على وضع دولة شريكة في القمة المقبلة، والتي ستعقد، في خريف عام 2024 في قازان".
https://sputnikarabic.ae/20230824/وكيل-اقتصادية-النواب-الانضمام-لعضوية-بريكس-يقلص-هيمنة-الدولار-على-الاقتصاد-المصري-1080384948.html
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قمة بريكس 2023, العالم, روسيا
قمة بريكس 2023, العالم, روسيا
لافروف: "بريكس" أصبحت "فريق كرة قدم" وسيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة لوضعية الشركاء
13:35 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مازحا إن مجموعة "بريكس"، الذي يتكون من خمس دول، مع قبول ستة أعضاء جدد كاملي العضوية، أصبح مثل "فريق كرة القدم".
وقال لافروف: "في كل عام، نجتمع في الجمعية العامة على مستوى الوزراء، أما الآن، يبدو لي أننا لن نحتاج أن ننتظر، حتى الأول من يناير 2024، بل سنبدأ الاتصالات مسبقًا، كرؤساء مستقبليين لمجموعة "بريكس"، مع الأعضاء الجدد، لمساعدتهم على بدء الأعمال، بحلول القمة في كازان".
وأضاف لافروف للصحفيين: "الأحد عشر، لدينا فريق كرة قدم كهذا، جميع الأحد عشر منغمسين تمامًا في القضايا التي أعلنتها رئاستنا بالفعل".
وقال لافروف إنه "سيتم إعداد قائمة بالدول المرشحة التي يمكنها الحصول على وضع شركاء المجموعة لقمة "بريكس" المقبلة".
وخلال القمة، أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الدعوة الرسمية للأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام إلى "بريكس"، وقال إن "العضوية الكاملة للدول الجديدة المنضمة إلى "بريكس"،
ستبدأ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024".
وأوضح عقب نتائج القمة الخامسة عشرة لدول "بريكس":
"هذه صيغة جديدة (للدول الشريكة) تمت الموافقة عليها في القمة الحالية، وهي مكلفة بإعداد تفسير ملموس لهذه الاتفاقية الموجودة بالفعل في قائمة المتنافسين على وضع دولة شريكة في القمة المقبلة، والتي ستعقد، في خريف عام 2024 في قازان".