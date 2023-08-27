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https://sputnikarabic.ae/20230827/وزيرة-خارجية-جنوب-أفريقا-تحدد-معايير-اختيار-أعضاء-بريكس-الجدد--1080463013.html
وزيرة خارجية جنوب أفريقا تحدد معايير اختيار أعضاء "بريكس" الجدد
وزيرة خارجية جنوب أفريقا تحدد معايير اختيار أعضاء "بريكس" الجدد
حددت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الأحد، معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T13:59+0000
2023-08-27T13:59+0000
العالم
جنوب أفريقيا
مجموعة بريكس
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وقالت باندور في مقابلة مع صحيفة "تايمز لايف" المحلية: "معايير اختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، والاعتراف بالأمم المتحدة باعتبارها "المؤسسة العالمية الرائدة"، والإيمان بالسلام واحترام القانون الدولي".وتشمل المعايير أيضًا بحسب الوزيرة "الإيمان بالحرية والعدالة، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية".عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/آب، برئاسة جنوب أفريقيا.وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.وخلال القمة أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
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العالم, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس
العالم, جنوب أفريقيا, مجموعة بريكس

وزيرة خارجية جنوب أفريقا تحدد معايير اختيار أعضاء "بريكس" الجدد

13:59 GMT 27.08.2023
© Sputnikاستعدادات لانطلاق قمة "بريكس" 2023 فى جوهانسبرغ
استعدادات لانطلاق قمة بريكس 2023 فى جوهانسبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
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حددت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، اليوم الأحد، معايير اختيار الأعضاء الجدد في مجموعة "بريكس".
وقالت باندور في مقابلة مع صحيفة "تايمز لايف" المحلية: "معايير اختيار الأعضاء الجدد تشمل الالتزام بالأفكار التقدمية، والاعتراف بالأمم المتحدة باعتبارها "المؤسسة العالمية الرائدة"، والإيمان بالسلام واحترام القانون الدولي".
وتشمل المعايير أيضًا بحسب الوزيرة "الإيمان بالحرية والعدالة، والسعي لتحقيق العدالة والتنمية".

وأضافت أن الاختيار ركز أيضًا على الدول التي "أعربت رسميا عن اهتمامها بالعضوية".

عقدت قمة "بريكس" في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/آب، برئاسة جنوب أفريقيا.
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وحضرها رؤساء الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومثل روسيا وزير الخارجية الروسي،سيرغي لافروف، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو.
وخلال القمة أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.
وأشار رامافوزا إلى أن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024، مؤكدا أن قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى.
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