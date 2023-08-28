https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-80-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080506401.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T22:38+0000
2023-08-28T22:38+0000
2023-08-28T22:38+0000
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دونيتسك- سبوتنيك. وأطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 277 قذيفة من عيارات مختلفة، كما تم الإبلاغ خلال اليوم الماضي عن مقتل اثنين من المدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق كييفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وذلك بعد تم تسجيل 68 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اليوم السابق.وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك باستخدام ثلاث قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة من قبل حلف الناتو.وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي).وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .
https://sputnikarabic.ae/20230828/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080506012.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الأخبار
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية في 80 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
دونيتسك- سبوتنيك. وأطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 277 قذيفة من عيارات مختلفة، كما تم الإبلاغ خلال اليوم الماضي عن مقتل اثنين من المدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.
وأصيب ثمانية مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق كييفسكي وبيتروفسكي في دونيتسك
ومنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا، وذلك بعد تم تسجيل 68 حالة قصف مدفعي من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اليوم السابق.
وفي وقت سابق، أفاد المكتب التمثيلي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك باستخدام ثلاث قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة من قبل حلف الناتو
.
وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي).
وكان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .