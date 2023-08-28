https://sputnikarabic.ae/20230828/وزارة-الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود--عاجل-1080506012.html
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T21:27+0000
2023-08-28T21:27+0000
2023-08-28T21:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرا زراعيا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرا إلى أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".
https://sputnikarabic.ae/20230828/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-منفصلة-عن-الواقع-ولا-تفهم-الوضع-الحقيقي-في-أوكرانيا-1080499640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
21:27 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أراضي روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء، وأضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية
في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم المقاطعة عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، إن "القوات الأوكرانية
قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "غراد".
وبحسب البيانات الأولية، "أصابت القذائف العنقودية منازل سكنية خاصة ومتجرا زراعيا، وأصابت 4 أشخاص، بينهم ثلاثة رجال وامرأة واحدة، وجميعهم مصابون بشظايا".
وأضاف غلادكوف أنه "تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منطقة فالويسكي المركزي، ويتلقى المصابون الآن الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرا إلى أن "العديد من المباني السكنية والسيارات تضررت، وخدمات عمليات الدعم والطوارئ على أهبة الاستعداد".