https://sputnikarabic.ae/20230828/مسؤولة-مصرية-وزارة-السياحة-تقدم-تسهيلات-ضخمة-للطلاب-الوافدين-1080483347.html

مسؤولة مصرية: وزارة السياحة تقدم تسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين

مسؤولة مصرية: وزارة السياحة تقدم تسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين

قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار المصري، إن الوزارة عكفت على الاهتمام بملفات أساسية ثبت نجاحها في السنوات الماضية، منها السياحة الثقافية والترفيهية،... 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T10:13+0000

2023-08-28T10:13+0000

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وأضافت في كلمتها خلال إطلاق "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية"، أن المبادرة جانب جديد من استراتيجية مصر التي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.وأوضحت شلبي أن الطالب الوافد وبعد تداخله مع الطلاب المصريين في الجامعات يصبح سفيرا لمصر في بلده، لإيصال الثقافة والحضارة المصرية، ما يشجع السائحين على زيارة مصر.وأشادت بالجهود المبذولة لزيادة حجم السياحة في مصر، منها زيادة الخطوط الجوية، وتدشين مشروعات ضخمة لربط المناطق السياحية ببعضها وتسهيل انتقال السائحين، ما يقدم مصر بشكل جديد وعصري وحضاري.وكشفت المسؤولة المصرية عن تقديم وزارة السياحة لتسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين عبر تقديم نفس أسعار زيارة المناطق السياحية والثقافية للطلاب المصريين.وأوضحت نائبة وزير السياحة والآثار المصري أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لخلق تواصل وتفاعل علمي وثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدان المختلفة.وتحدثت عن مبادئ وأسس رئيسية تحملها المبادرة، أبرزها أن الطالب الوافد في بلده الثاني، وسفير لمصر في بلده، ومؤهل ليصبح طالبا مبدعا ومبتكرا.

https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-التعليم-العالي-المصري-يوضح-المستفيدين-من-المبادرة-المصرية-للمنح-الدراسية-والسياحة-التعليمية-1080482473.html

https://sputnikarabic.ae/20230607/قفزة-تاريخية-الأسباب-التي-أدت-إلى-استقبال-مصر-مليون-و350-ألف-سائح-في-شهر-واحد-1077833973.html

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