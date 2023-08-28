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https://sputnikarabic.ae/20230828/مسؤولة-مصرية-وزارة-السياحة-تقدم-تسهيلات-ضخمة-للطلاب-الوافدين-1080483347.html
مسؤولة مصرية: وزارة السياحة تقدم تسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين
مسؤولة مصرية: وزارة السياحة تقدم تسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين
قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار المصري، إن الوزارة عكفت على الاهتمام بملفات أساسية ثبت نجاحها في السنوات الماضية، منها السياحة الثقافية والترفيهية،... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T10:13+0000
2023-08-28T10:13+0000
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وأضافت في كلمتها خلال إطلاق "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية"، أن المبادرة جانب جديد من استراتيجية مصر التي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.وأوضحت شلبي أن الطالب الوافد وبعد تداخله مع الطلاب المصريين في الجامعات يصبح سفيرا لمصر في بلده، لإيصال الثقافة والحضارة المصرية، ما يشجع السائحين على زيارة مصر.وأشادت بالجهود المبذولة لزيادة حجم السياحة في مصر، منها زيادة الخطوط الجوية، وتدشين مشروعات ضخمة لربط المناطق السياحية ببعضها وتسهيل انتقال السائحين، ما يقدم مصر بشكل جديد وعصري وحضاري.وكشفت المسؤولة المصرية عن تقديم وزارة السياحة لتسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين عبر تقديم نفس أسعار زيارة المناطق السياحية والثقافية للطلاب المصريين.وأوضحت نائبة وزير السياحة والآثار المصري أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لخلق تواصل وتفاعل علمي وثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدان المختلفة.وتحدثت عن مبادئ وأسس رئيسية تحملها المبادرة، أبرزها أن الطالب الوافد في بلده الثاني، وسفير لمصر في بلده، ومؤهل ليصبح طالبا مبدعا ومبتكرا.
https://sputnikarabic.ae/20230828/وزير-التعليم-العالي-المصري-يوضح-المستفيدين-من-المبادرة-المصرية-للمنح-الدراسية-والسياحة-التعليمية-1080482473.html
https://sputnikarabic.ae/20230607/قفزة-تاريخية-الأسباب-التي-أدت-إلى-استقبال-مصر-مليون-و350-ألف-سائح-في-شهر-واحد-1077833973.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السياحة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, السياحة, الأخبار

مسؤولة مصرية: وزارة السياحة تقدم تسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين

10:13 GMT 28.08.2023
© Sputnik . mohamed Hemidaقبيل انطلاق مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية
قبيل انطلاق مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . mohamed Hemida
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قالت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار المصري، إن الوزارة عكفت على الاهتمام بملفات أساسية ثبت نجاحها في السنوات الماضية، منها السياحة الثقافية والترفيهية، وهي الآن بصدد ملف جديد يستهدف الطلاب الوافدين للدراسة في مصر.
وأضافت في كلمتها خلال إطلاق "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحية التعليمية"، أن المبادرة جانب جديد من استراتيجية مصر التي تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأوضحت شلبي أن الطالب الوافد وبعد تداخله مع الطلاب المصريين في الجامعات يصبح سفيرا لمصر في بلده، لإيصال الثقافة والحضارة المصرية، ما يشجع السائحين على زيارة مصر.
قبيل انطلاق مؤتمر المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
وزير التعليم العالي المصري يوضح المستفيدين من "المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية"
09:42 GMT
وأشادت بالجهود المبذولة لزيادة حجم السياحة في مصر، منها زيادة الخطوط الجوية، وتدشين مشروعات ضخمة لربط المناطق السياحية ببعضها وتسهيل انتقال السائحين، ما يقدم مصر بشكل جديد وعصري وحضاري.
وكشفت المسؤولة المصرية عن تقديم وزارة السياحة لتسهيلات ضخمة للطلاب الوافدين عبر تقديم نفس أسعار زيارة المناطق السياحية والثقافية للطلاب المصريين.
مناظر عامة للمدن العربية - شرم الشيخ، مصر فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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"قفزة تاريخية"... الأسباب التي أدت إلى استقبال مصر مليون و350 ألف سائح في شهر واحد
7 يونيو, 10:01 GMT
وأوضحت نائبة وزير السياحة والآثار المصري أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، لخلق تواصل وتفاعل علمي وثقافي بين المؤسسات التعليمية في البلدان المختلفة.
وتحدثت عن مبادئ وأسس رئيسية تحملها المبادرة، أبرزها أن الطالب الوافد في بلده الثاني، وسفير لمصر في بلده، ومؤهل ليصبح طالبا مبدعا ومبتكرا.
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