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مقتل 13 عنصرا من حركة "الشباب" الصومالية في غارة أمريكية
مقتل 13 عنصرا من حركة "الشباب" الصومالية في غارة أمريكية
أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، مساء الأحد، إنه بناء على طلب الحكومة الصومالية، نفذت القوات المسلحة الأمريكية غارة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية، مما... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T00:39+0000
2023-08-28T00:39+0000
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وذكر البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الغارة أصابت الهدف على بعد 45 كيلومترا (27.9 ميلا) شمال غرب مدينة كيسمايو.وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الغارة الجوية الجماعية للدفاع عن النفس في ساعات الصباح الباكر من يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع المنظمة الإرهابية، مؤكدا أن الغارة لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين.يأتي ذلك في اعقاب إعلن الجيش الصومالي، يوم الجمعة الماضي، السيطرة على مدينة استراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة "الشباب" الإرهابية وسط البلاد.وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الاستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد".ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين"، لافتا إلى أن "الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد".وتعتبر حركة الشباب جماعة جهادية مسلحة مقرها الصومال مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتشن الجماعة مقاومة مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.وتمتلك الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 450 جنديا متمركزين في الصومال، معظمهم يتمركزون في مطار باليدوغلي، على بعد حوالي 56 ميلا من العاصمة مقديشو.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الصومال-مقتل-5-من-مسلحي-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-البلاد-1080245271.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/الجيش-الصومالي-مقتل-18-عنصرا-من-حركة-الشباب-1080017479.html
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العالم العربي, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الصومال, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن

مقتل 13 عنصرا من حركة "الشباب" الصومالية في غارة أمريكية

00:39 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMIهجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMI
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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، مساء الأحد، إنه بناء على طلب الحكومة الصومالية، نفذت القوات المسلحة الأمريكية غارة جوية ضد حركة الشباب الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا من الجماعة.
وذكر البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الغارة أصابت الهدف على بعد 45 كيلومترا (27.9 ميلا) شمال غرب مدينة كيسمايو.
وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الغارة الجوية الجماعية للدفاع عن النفس في ساعات الصباح الباكر من يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع المنظمة الإرهابية، مؤكدا أن الغارة لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين.
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يأتي ذلك في اعقاب إعلن الجيش الصومالي، يوم الجمعة الماضي، السيطرة على مدينة استراتيجية اعتُبرت لسنوات المعقل الرئيسي لحركة "الشباب" الإرهابية وسط البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "سيطر الجيش الوطني، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، بشكل كامل على مدينة عيل بور الاستراتيجية في إقليم غلغدود وسط البلاد".
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ونقلت عن بيان لوزارة الدفاع، أن "القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ عمليات تمشيط واسعة داخل أحياء المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الإرهابيين"، لافتا إلى أن "الجيش الوطني والقوات الشعبية يواصلون زحفهم نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من أقليم غلغدود وسط البلاد".
وتعتبر حركة الشباب جماعة جهادية مسلحة مقرها الصومال مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتشن الجماعة مقاومة مسلحة ضد الحكومة الصومالية وتعرقل المهام الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.
وتمتلك الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 450 جنديا متمركزين في الصومال، معظمهم يتمركزون في مطار باليدوغلي، على بعد حوالي 56 ميلا من العاصمة مقديشو.
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