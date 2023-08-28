https://sputnikarabic.ae/20230828/نائبة-رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-تتهم-نظام-كييف-بتجنيد-الأطفال-1080506667.html

نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تتهم نظام كييف بتجنيد الأطفال

نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي تتهم نظام كييف بتجنيد الأطفال

اتهمت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، آنا كوزنيتسوفا، القوات الأوكرانية بتجنيد الأطفال لتحديد الإحداثيات لمهاجمة المواقع الروسية والمدنيين. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T23:42+0000

2023-08-28T23:42+0000

2023-08-28T23:42+0000

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موسكو- سبوتنيك. ولفتت كوزنيتسوفا، وهي أيضا الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في جرائم كييف ضد القاصرين، إلى أن "جرائم القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد باستغلال الأطفال، حيث يتم تجنيد القصر وطلب منهم إرسال صور أو إحداثيات لمواقع قواتنا".وأوضحت البرلمانية الروسية أن التجنيد يتم عادة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم مقاتلو القوات المسلحة الأوكرانية حسابات مزيفة. وأضافت كوزنيتسوفا أن الأطفال يُوعَدون بالمال مقابل تزويد المعلومات، لكنهم لا يحصلون على أي مكافأة بعد ذلك، مؤكدة أن تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية تنتهك المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، وأشارت أيضًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تصادق على هذه الاتفاقية.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أوكرانيا أصبحت واحدة من دول العالم الرائدة في السوق السوداء في مجال زراعة الأعضاء البشرية.وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها لصحيفة "روسيسكايا غازيتا": إنه "من المعروف منذ وقت طويل أن أوكرانيا أصبحت واحدة من رواد العالم بتجارة الأعضاء البشرية، بدأت تظهر (في أوكرانيا) الفضائح المتعلقة بالنزع غير القانوني للأعضاء من جثث الموتى منذ أواخر التسعينيات، والتي نجمت عن تدهور الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في البلاد".وبينت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه في حزيران/يونيو 2023، تم اعتقال رجل على الحدود الأوكرانية السلوفاكية، كان موظفًا في منظمة خيرية معينة، وكان متورطًا في تهريب الأطفال الأوكرانيين إلى الخارج، بما في ذلك لزرع الأعضاء.

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