https://sputnikarabic.ae/20230829/إلغاء-الحكم-بسجن-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-3-سنوات-1080516133.html
إلغاء الحكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 3 سنوات
إلغاء الحكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 3 سنوات
أوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه... 29.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-29T09:16+0000
2023-08-29T09:16+0000
2023-08-29T09:16+0000
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وعلّقت المحكمة العليا في إسلام أباد الحكم الصادر بحق رئيس حركة "إنصاف"، عمران خان، في قضية توشاخانا، وقضت بالإفراج عنه، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية. وأوضحت أن المحكمة قبلت استئناف رئيس الوزراء السابق ضد حكم سجنه.وفي مطلع الشهر الجاري، قضت محكمة باكستانية بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية اتهامات فساد في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا) وفرض غرامة عليه بقيمة 350 دولار.وألقت الشرطة القبض على رئيس حركة "إنصاف"، عمران خان، في لاهور بعد قرار جلسة المحكمة في قضية توشاخانا.وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأنه بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان "يتم استبعاده لمدة خمس سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".من ناحيته، أصدر حزب حركة "إنصاف" الذي يتزعمه خان بيانا اعتبر فيه الحكم "متحيزا ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي".وأسقطت حكومة عمران خان في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.
https://sputnikarabic.ae/20230805/عمران-خان-يوجه-رسالة-لأنصاره-بعد-الحكم-بسجنه-3-سنوات-فيديو-1079812820.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/باكستان-الحكم-بسجن-عمران-خان-3-سنوات-بتهمة-الكسب-غير-المشروع-1079809222.html
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عمران خان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عمران خان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إلغاء الحكم بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان 3 سنوات
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أوقفت المحكمة العليا في إسلام أباد، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في قضية فساد، وأمرت بالإفراج عنه بكفالة.
وعلّقت المحكمة العليا في إسلام أباد الحكم الصادر بحق رئيس حركة "إنصاف"، عمران خان، في قضية توشاخانا، وقضت بالإفراج عنه، وفقا لصحيفة
"دون" الباكستانية.
وأوضحت أن المحكمة قبلت استئناف رئيس الوزراء السابق ضد حكم سجنه.
وفي مطلع الشهر الجاري، قضت محكمة باكستانية بالسجن لمدة 3 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية اتهامات فساد في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا) وفرض غرامة عليه بقيمة 350 دولار.
وألقت الشرطة القبض على رئيس حركة "إنصاف"، عمران خان
، في لاهور بعد قرار جلسة المحكمة في قضية توشاخانا.
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأنه بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان "يتم استبعاده لمدة خمس سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".
من ناحيته، أصدر حزب حركة "إنصاف" الذي يتزعمه خان بيانا اعتبر فيه الحكم "متحيزا ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي".
وأسقطت حكومة عمران خان في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، ليواجه خان منذ ذلك الوقت ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة، ما بين الفساد والتحريض على العنف.
كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.