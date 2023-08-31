https://sputnikarabic.ae/20230831/الدبيبة-نجلاء-المنقوش-عملت-طوال-فترة-مسؤوليتها-بكل-إخلاص-وما-حدث-في-روما-أمر-جلل-1080594966.html

الدبيبة: نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها بكل إخلاص وما حدث في روما "أمر جلل"

الدبيبة: نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها بكل إخلاص وما حدث في روما "أمر جلل"

علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، على أزمة إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن اجتماعه مع وزيرة الخارجية... 31.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-31T17:53+0000

2023-08-31T17:53+0000

2023-08-31T17:53+0000

أخبار ليبيا اليوم

عبد الحميد الدبيبة

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080594807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce8949e83d2a6e09edf00f4b4976f867.jpg

وأكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، والمذاع عبر صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على مواقع التواصل، أنه "مهما كانت الظروف والأسباب والطريقة وبغض النظر عن حسن النوايا أو سوئها، سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية".وتابع مؤكدا أن "ما حدث في روما أمر جلل، حتى وإن كان في لقاء جانبي وقضية كبرى، وإن وقعت بشكل عابر، وذلك يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة".وأضاف:وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال الاجتماع على أن "وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل".وواصل: "نحن اليوم ملتزمون تجاه مقدساتنا أن نتسامى على عواطفنا وعلاقاتنا الإنسانية ونتحمل الإجراءات القاسية وهذه ضريبة المسؤولية".كما نوّه الدبيبة إلى وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن يوم الأحد الماضي، عن"اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبية نجوى وهيبة، أكدت أن "المجلس طالب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وقالت وهيبة، في تصريحات مع منصة "صفر" الليبية عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "موقف المجلس الرئاسي واضح وأي تعامل مع الكيان الصهـيوني يعد خرقا للقوانين الليبية"، نافيا وصول أي قرار رسمي بإقالة نجلاء المنقوش إلى المجلس الرئاسي حتى الآن.وكانت وكالة "رويترز" نقلت يوم الاثنين الماضي، عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".

https://sputnikarabic.ae/20230829/ليبرمان-تعليقا-على-تسريب-لقاء-كوهين-والمنقوش-وقع-ضرر-لا-يمكن-إصلاحه-لإسرائيل-1080534329.html

https://sputnikarabic.ae/20230829/دبلوماسيون-عرب-تسريب-إسرائيل-لقاء-المنقوش-يضر-باستئناف-منتدى-النقب-1080524089.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل