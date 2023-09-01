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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقتي-فينيتسا-وجيتومير-بأوكرانيا-1080603065.html
سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا
سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T03:12+0000
2023-09-01T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
انفجارات
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موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأوكراني أن مراقبين أبلغوا عن وقوع انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير.ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق، ماعدا بعض المقاطعات غربي البلاد.وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30، قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-أوكراني-بالطائرات-المسيرة-في-دونيتسك--عاجل-1080602827.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, انفجارات
روسيا, أخبار أوكرانيا, انفجارات

سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا

03:12 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:00 GMT 01.09.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأوكراني أن مراقبين أبلغوا عن وقوع انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير.
ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق، ماعدا بعض المقاطعات غربي البلاد.
وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.
قاذفات اللهب الروسية من طراز سولنتسيبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر مركز تحكم أوكراني بالطائرات المسيرة في دونيتسك
02:13 GMT
وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30، قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
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