https://sputnikarabic.ae/20230901/سماع-دوي-انفجارات-في-منطقتي-فينيتسا-وجيتومير-بأوكرانيا-1080603065.html
سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا
سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T03:12+0000
2023-09-01T03:12+0000
2023-09-01T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
انفجارات
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موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأوكراني أن مراقبين أبلغوا عن وقوع انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير.ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق، ماعدا بعض المقاطعات غربي البلاد.وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية بدأ قبل عدة أيام.وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30، قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.
https://sputnikarabic.ae/20230901/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-تحكم-أوكراني-بالطائرات-المسيرة-في-دونيتسك--عاجل-1080602827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, انفجارات
روسيا, أخبار أوكرانيا, انفجارات
سماع دوي انفجارات بمنطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا
03:12 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 06:00 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وذكر الإعلام الأوكراني أن مراقبين أبلغوا عن وقوع انفجارات في منطقتي فينيتسا وجيتومير
.
ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق، ماعدا بعض المقاطعات غربي البلاد.
وكان مقاتلو اللواء 200 من المنطقة العسكرية الجنوبية للقوات الروسية، قد صدوا يوم أمس الخميس، هجوما مضادا فاشلا من قبل القوات الأوكرانية
بدأ قبل عدة أيام.
وأفاد ضابط استطلاع روسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، أنه نتيجة للمحاولات النشطة التي استمرت عدة أيام للهجوم المضاد من قبل قوات اللواء الميكانيكي المنفصل 30، قرب أرتيوموفسك، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 8 قطع من المعدات الثقيلة والأسلحة، فضلا عن مقتل نحو 80 جنديا.