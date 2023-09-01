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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230901/عمدة-موسكو-الدفاع-الجوي-يدمر-طائرة-مسيرة-بالقرب-من-موسكو-1080603572.html
عمدة موسكو: الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة قرب العاصمة
عمدة موسكو: الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة قرب العاصمة
أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T04:31+0000
2023-09-01T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محافظ موسكو
موسكو
روسيا
طائرة مسيرة
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وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبيرتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار.وليل الخميس/ الجمعة، ذكر حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.وخلال أمس الخميس، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تلغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/اللواء-200-الروسي-يصد-هجوما-أوكرانيا-ويحيد-80-جنديا-ويأسر-آخرين-في-أرتيوموفسك-1080602675.html
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محافظ موسكو, موسكو, روسيا, طائرة مسيرة
محافظ موسكو, موسكو, روسيا, طائرة مسيرة

عمدة موسكو: الدفاع الجوي يدمر طائرة مسيرة قرب العاصمة

04:31 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 01.09.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو.
وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبيرتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار.
وليل الخميس/ الجمعة، ذكر حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اللواء 200 الروسي يصد هجوما أوكرانيا ويحيد 80 جنديا ويأسر آخرين في أرتيوموفسك
01:30 GMT
وخلال أمس الخميس، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تلغرام"، أن الحرس الوطني دمر 3 طائرات دون طيار فوق المقاطعة.
وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.
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