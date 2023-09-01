https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-لن-يكون-هناك-إعلان-مشترك-لمجموعة-العشرين-لا-يعبر-عن-موقفنا-1080607252.html

لافروف: لن يكون هناك إعلان مشترك لمجموعة العشرين لا يعبر عن موقفنا

لافروف: لن يكون هناك إعلان مشترك لمجموعة العشرين لا يعبر عن موقفنا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توافق على تبني إعلان قمة "مجموعة العشرين" ما لم يعكس موقف روسيا من الأزمات العالمية. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T10:06+0000

2023-09-01T10:06+0000

2023-09-01T10:08+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078615029_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_38c31106dbf25dba46715b74bbb04ecb.jpg

وأشار لافروف إلى أن "الغرب يثير موضوع أوكرانيا في كل حدث من أحداث مجموعة "العشرين"، على الرغم من أن دور "العشرين" يفترض في البداية اتخاذ قرارات بشأن استقرار العمليات المالية والاقتصادية العالمية".وقال لافروف متحدثًا في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "إذا كنتم قد قررتم إعادة كتابة صلاحيات "العشرين"، وتريدون التعامل مع الأزمات الدولية، فإننا تقدمنا بوثيقتنا التي تسرد الصراعات، التي لا تزال قائمة وجذورها مرتبطة بالحروب التي أشعلها الغرب، إذا حقا أرادوا ذلك، فلنناقش كل شيء، ولكن هذا سيكرر عمل الأمم المتحدة ويقوض الدور الأصلي لمجموعة "العشرين".وأعلن الوزير لافروف في تعليق على اجتماع جدة، أن "السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو".وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية ، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".

https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الصناعة-المصري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-مصر-وروسيا-ودول-الأوروآسيوي-1080606454.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أوكرانيا والأجندة الدولية يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، 30 يونيو/ حزيران، في موسكو. 2023-09-01T10:06+0000 true PT90M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا