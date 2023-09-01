https://sputnikarabic.ae/20230901/لافروف-لن-يكون-هناك-إعلان-مشترك-لمجموعة-العشرين-لا-يعبر-عن-موقفنا-1080607252.html
لافروف: لن يكون هناك إعلان مشترك لمجموعة العشرين لا يعبر عن موقفنا
لافروف: لن يكون هناك إعلان مشترك لمجموعة العشرين لا يعبر عن موقفنا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توافق على تبني إعلان قمة "مجموعة العشرين" ما لم يعكس موقف روسيا من الأزمات العالمية. 01.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-01T10:06+0000
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العالم
روسيا
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وأشار لافروف إلى أن "الغرب يثير موضوع أوكرانيا في كل حدث من أحداث مجموعة "العشرين"، على الرغم من أن دور "العشرين" يفترض في البداية اتخاذ قرارات بشأن استقرار العمليات المالية والاقتصادية العالمية".وقال لافروف متحدثًا في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "إذا كنتم قد قررتم إعادة كتابة صلاحيات "العشرين"، وتريدون التعامل مع الأزمات الدولية، فإننا تقدمنا بوثيقتنا التي تسرد الصراعات، التي لا تزال قائمة وجذورها مرتبطة بالحروب التي أشعلها الغرب، إذا حقا أرادوا ذلك، فلنناقش كل شيء، ولكن هذا سيكرر عمل الأمم المتحدة ويقوض الدور الأصلي لمجموعة "العشرين".وأعلن الوزير لافروف في تعليق على اجتماع جدة، أن "السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو".وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية ، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".
https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الصناعة-المصري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-مصر-وروسيا-ودول-الأوروآسيوي-1080606454.html
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مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أوكرانيا والأجندة الدولية
يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مؤتمرًا صحفيًا حول الشؤون الخارجية لروسيا، اليوم الجمعة، 30 يونيو/ حزيران، في موسكو.
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العالم, روسيا
لافروف: لن يكون هناك إعلان مشترك لمجموعة العشرين لا يعبر عن موقفنا
10:06 GMT 01.09.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 01.09.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده لن توافق على تبني إعلان قمة "مجموعة العشرين" ما لم يعكس موقف روسيا من الأزمات العالمية.
وأشار لافروف إلى أن "الغرب يثير موضوع أوكرانيا في كل حدث من أحداث مجموعة "العشرين"، على الرغم من أن دور "العشرين" يفترض في البداية اتخاذ قرارات بشأن استقرار العمليات المالية والاقتصادية العالمية".
وقال لافروف متحدثًا في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: "إذا كنتم قد قررتم إعادة كتابة صلاحيات "العشرين"، وتريدون التعامل مع الأزمات الدولية، فإننا تقدمنا بوثيقتنا التي تسرد الصراعات، التي لا تزال قائمة وجذورها مرتبطة بالحروب التي أشعلها الغرب، إذا حقا أرادوا ذلك، فلنناقش كل شيء، ولكن هذا سيكرر عمل الأمم المتحدة ويقوض الدور الأصلي
لمجموعة "العشرين".
وشدد لافروف، بالقول: "على أي حال، لن يكون هناك إعلان مشترك باسم جميع الأعضاء لا يعبر عن موقفنا، لن يكون هناك مثل هذا الإعلان".
وأعلن الوزير لافروف في تعليق على اجتماع جدة، أن "السعودية أخطرت روسيا بأن اجتماع جدة عُقد لإقناع الجميع بعدم جدوى المفاوضات دون موسكو".
وأضاف لافروف، خلال كلمة ألقاها أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية
، بمناسبة بدء العام الدراسي: "موسكو علمت بالنداء الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنتوني غوتيريش، لإرسال ممثليه إلى اجتماعات مجموعات العمل عبر الإنترنت حول "صيغة السلام"، التي طرحها فلاديمير زيلينسكي".