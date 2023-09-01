https://sputnikarabic.ae/20230901/وزير-الصناعة-المصري-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-اتفاق-التجارة-الحرة-بين-مصر-وروسيا-ودول-الأوروآسيوي-1080606454.html

وزير الصناعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل اتفاق "التجارة الحرة" بين مصر وروسيا ودول "الأوروآسيوي"

وزير الصناعة المصري يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل اتفاق "التجارة الحرة" بين مصر وروسيا ودول "الأوروآسيوي"

علق وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، على اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها بين مصر وروسيا ودول الاتحاد الآورو آسيوي. 01.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-01T09:16+0000

2023-09-01T09:16+0000

2023-09-01T09:16+0000

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وأكد الوزير، ردا على تساؤلات "سبوتنيك"، عقد نحو خمس جولات للمفاوضات حتى الآن، تخللها العديد من اجتماعات الفيديو "كونفرنس".وأضاف: "تضم دول الاتحاد الاقتصادي الآورو آسيوي في الوقت الحالي كل من روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغستان، وجرى الاتفاق على استئناف مشاورات اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، أثناء أعمال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت خلال الفترة من 24-26 مارس (آذار) 2014".وتابع الوزير المصري: "اقترح الجانب الآورو آسيوي تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم خبراء من الجانبين تتولى إعداد دراسة جدوى لإبرام الاتفاق، وانتهت الدراسة إلى جدوى الاتفاق، وبناءً عليه اتخذ قرار البدء في مفاوضات الاتفاق".ووفق الوزير: "تبادل الجانبان مشروع نص الاتفاق المقترح، كما تم عقد خمس جولات للمفاوضات حتى الآن تخللها العديد من اجتماعات الفيديو كونفرنس".وبشأن الفوائد المتوقعة من إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوروآسيوي، قال سمير إنه "من شأن الاتفاق أن يحدث التوازن في العلاقات التجارية بين الجانبين، ويساهم في فتح سوق جديدة للمنتجات المصرية، ذات الميزة النسبية والتي لا يتم تصديرها بشكل كاف لدول الاتحاد مثل الكيماويات، اللدائن، الملابس والمنسوجات بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية من السلع التي يتم تصديرها".وأوضح الوزير أن "السلع الزراعية تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لهيكل الصادرات المصرية إلى الاتحاد، حيث تأتي الخضر والفاكهة على رأس الصادرات المصرية الزراعية والرزاعية المصنعة من صادرات مصر الزراعية، يليهما البذور الزيتية ومنتجات الألبان ثم محضرات الخضر والفواكه".وأفاد وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، بأن "الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى دول الاتحاد في المرتبة الثانية، وتتمثل أهم الصادرات الصناعية المصرية إلى الاتحاد في السجاد واللدائن والأدوية ولكن بنسب ضئيلة جدًا، لا تتناسب مع إمكانيات مصر في تصدير هذه المنتجات".وقال سمير: "بدراسة السلع المصرية الصناعية المصدرة إلى أسواق دول الاتحاد، فقد اتضح أن أغلب السلع التي تتمتع مصر بميزة نسبية فيها (مثل: المنسوجات - الأدوية - الأثاث - الكيماويات) لا يتم تصديرها بشكل كاف إلى دول الاتحاد، إذا ما تم مقارنتها مع مثيلاتها المصدرة إلى دول العالم الأخرى، لذا فقد يكون اتفاق التجارة الحرة فرصة لتنشيط هذه الصادرات وزيادتها إلى تلك المنطقة"، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة.ولفت الوزير إلى أن الاتحاد الأورو آسيوي يعمل على التوسع في المرحلة المقبلة، ليشتمل على العديد من دول شرق أوروبا، والاتحاد السوفيتي السابق، ما يشير إلى الثقل الاقتصادي لدول الاتحاد وأهميته.وتابع الوزير: "بدراسة المؤشرات الديموغرافية والموارد الطبيعية لدول الاتحاد يتبين أن المنطقة تعد سوقا استهلاكية واسعة واعدة من الدرجة الأولى، خاصة من حيث التعداد السكاني الذي تعدى 179 مليون نسمة"، مشيرا إلى أن المنطقة غنية بالثروات الطبيعية التي وضعتها في مصاف الدول المنتجة لعدد من السلع الاستراتيجية الهامة، (مثل البترول والزيوت والغاز الطبيعي والمعادن)، وجعلتها محط أنظار العديد من الدول الآسيوية والأوروبية التي تحاول حاليا زيادة الاستثمارات المشتركة معها أو إبرام اتفاقات تفضيلية.وفي وقت سابق، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".

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