https://sputnikarabic.ae/20230902/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعة-خاركوف-بأوكرانيا-1080624699.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا
أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، إعلان حالة التأهب الجوي وسماع دوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا، وفي أجزاء من... 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T00:34+0000
2023-09-02T00:34+0000
2023-09-02T00:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
خاركوف
روسيا
صفارات الإنذار
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 01.54 ( يتطابق مع توقيت موسكو)، وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف عند الساعة 01.59 (بتوقيت موسكو).فضلا عن ذلك نقلت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في الجزء التي لا تزال تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه .يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا, صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا, خاركوف, روسيا, صفارات الإنذار
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعة خاركوف بأوكرانيا
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أظهرت بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الانترنت، إعلان حالة التأهب الجوي وسماع دوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 01.54 ( يتطابق مع توقيت موسكو)، وفي أجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف
عند الساعة 01.59 (بتوقيت موسكو).
فضلا عن ذلك نقلت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن وسائل إعلام بسماع دوي انفجارات في الجزء التي لا تزال تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه .
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.