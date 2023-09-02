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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230902/استئناف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم--عاجل-1080624812.html
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم
استؤنفت حركة المركبات على جسر القرم، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بحسب ما قال مقر عمليات تشغيل جسر القرم. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T00:41+0000
2023-09-02T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
حركة المرور الرئيسية
حركة مرور
هجوم إرهابي
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تم حظر حركة السيارات يوم السبت الساعة (00.00) بتوقيت موسكو.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية, حركة مرور, هجوم إرهابي
روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية, حركة مرور, هجوم إرهابي

استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم

00:41 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 02.09.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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استؤنفت حركة المركبات على جسر القرم، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بحسب ما قال مقر عمليات تشغيل جسر القرم.
تم حظر حركة السيارات يوم السبت الساعة (00.00) بتوقيت موسكو.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير زورقين أوكرانيين آخرين حاولا شن هجوم إرهابي على جسر القرم
أمس, 23:28 GMT
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
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