https://sputnikarabic.ae/20230902/استئناف-حركة-مرور-المركبات-على-جسر-القرم--عاجل-1080624812.html
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم
استؤنفت حركة المركبات على جسر القرم، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بحسب ما قال مقر عمليات تشغيل جسر القرم. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T00:41+0000
2023-09-02T00:41+0000
2023-09-02T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
حركة المرور الرئيسية
حركة مرور
هجوم إرهابي
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تم حظر حركة السيارات يوم السبت الساعة (00.00) بتوقيت موسكو.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.
https://sputnikarabic.ae/20230901/الدفاع-الروسية-تدمير-زورق-أوكراني-ثان-حاول-شن-هجوم-إرهابي-على-جسر-القرم--عاجل-1080624365.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية, حركة مرور, هجوم إرهابي
روسيا, جمهورية القرم الروسية, حركة المرور الرئيسية, حركة مرور, هجوم إرهابي
استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم
00:41 GMT 02.09.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 02.09.2023) تابعنا عبر
استؤنفت حركة المركبات على جسر القرم، في ساعة مبكرة اليوم السبت، بحسب ما قال مقر عمليات تشغيل جسر القرم.
تم حظر حركة السيارات
يوم السبت الساعة (00.00) بتوقيت موسكو.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الجمعة/السبت، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية
مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.
وتواصل قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية، وحتى السوفيتية.