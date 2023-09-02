https://sputnikarabic.ae/20230902/برلماني-مغربي-مستقبل-العلاقات-بين-المغرب-وروسيا-مشرق-ويشهد-تطورات-مهمة-1080640744.html

برلماني مغربي: مستقبل العلاقات بين المغرب وروسيا مشرق ويشهد تطورات مهمة

برلماني مغربي: مستقبل العلاقات بين المغرب وروسيا مشرق ويشهد تطورات مهمة

قال البرلماني المغربي محمد ملال، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المغربي، إن العلاقات "المغربية - الروسية" لها تاريخها المتميز ومستقبلها المشرق. 02.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-02T15:35+0000

2023-09-02T15:35+0000

2023-09-02T15:35+0000

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في مطلع سبتمبر/ أيلول من عام 1958، كانت بداية العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وروسيا (زمن الاتحاد السوفييتي)، واستمرت تلك العلاقات على مدى عقود حتى وصلت ذروتها خلال العقدين الآخرين.بدأت أبرز الزيارات الرسمية بين البلدين عام 2002 عندما قام الملك محمد السادس، ملك المغرب، بزيارة إلى روسيا تلاها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمغرب عام 2006.وفي عام 2016 قام ملك المغرب بزيارة ثانية إلى روسيا، وأصبحت الدولتان ترتبطان بشراكة استراتيجية منذ 2016.وحول مستوى العلاقة في الوقت الراهن، يقول محمد ملال، في حديثه مع"سبوتنيك"، إن العلاقات بين البلدين عرفت تطورا هاما بعد زيارة الملك محمد السادس في العام 2016، حيث جرى توقيع العديد من الاتفاقيات، ما يؤكد رغبة المغرب الكبيرة في تقوية العلاقات مع روسيا، بكافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.وتابع: "الرؤية الملكية الحالية بشأن العلاقات الدولية تسير في اتجاه سياسة الانفتاح على جميع القوى الدولية، والتعاون الصادق بين الشركاء والحلفاء، وهو ما تأكد اليوم في ظل العالم المتعدد الأقطاب".ولفت إلى أن ما تشهده الساحة الدولية الآن، يؤكد السير نحو العالم متعدد الأقطاب وتغير العديد من العوامل السابقة في جميع المجالات.واستطرد: "المغرب لديه تاريخ عريق في علاقته الدولية مع جميع الأطراف".وشدد ملال، على أن مستقبل العلاقات بين روسيا والمغرب مشرق ويمكن أن يتطور بسرعة كبيرة، حسب جميع المؤشرات الراهنة.ووفق البرلماني المغربي، فإن قرار الملك محمد السادس بتنويع الشراكات والعلاقات هو خيار استراتيجي غير مرتبط بمرحلة بعينها أو أزمة ما، لكنه مرتبط برؤية هامة تعرف تطورا ملحوظا بين المغرب وروسيا في جميع المجالات، كما في بعض الدول.يذكر أنه في 1777 تواصل السلطان محمد الثالث، سلطان المغرب، مع الإمبراطورة الروسية إيكاترينا الثانية، وفي 1778 أعلن استعداده لاستقبال ممثل للإمبراطورة في المغرب، وفتحت الإمبراطورية الروسية قنصلية عامة في طنجة في 1897.

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