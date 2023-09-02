https://sputnikarabic.ae/20230902/بمشاركة-رونالدو-وماني-النصر-يصعق-الحزم-بخماسية-في-الدوري-السعودي-فيديو-1080646350.html
بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يصعق الحزم بخماسية في الدوري السعودي.. فيديو
بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يصعق الحزم بخماسية في الدوري السعودي.. فيديو
تغلب نادي النصر السعودي بخمسة أهداف لهدف واحد على نظيره الحزم في إطار مواجهات الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T21:02+0000
2023-09-02T21:02+0000
2023-09-02T21:02+0000
نادي النصر السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
رياضة
السعودية
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وأقيمت مباراة النصر والحزم، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث نجح كل من كريتسيانو رونالدو في إحراز الهدف الرابع في حين تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الخامس.تقدم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وأضاف عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.وفي مطلع الشوط الثاني، تمكن محمد بادموسي، من تسجيل هدف فريق الحزم الوحيد من تصويبة صاروخية، في الدقيقة 47، لكن لم يقف النصر عند الهدفين فحسب، بل تمكن من الرد سريعا بإحراز الهدف الثالث عن طريق أوتافيو من تمريرة رونالدو، النجم البرتغالي، في الدقيقة 57، فيما نجح الأخير في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 68 من عمر المباراة.وتمكن النجم السنغالي، ساديو ماني، من إحراز خامس الأهداف بشكل رائع عن طريق تصويبة بالقدم اليمنى على يسار الحارس دحمان، حارس الحزم، في الدقيقة 78.وبتلك النتيجة، نجح فريق النصر السعودي في الوصول للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المرتبة السابعة عشر بنقطتين فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230812/النصر-السعودي-يتوج-بلقب-البطولة-العربية-على-حساب-الهلال-بثنائية-رونالدو-فيديو-1080012839.html
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نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ساديو ماني, رياضة, السعودية
نادي النصر السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, ساديو ماني, رياضة, السعودية
بمشاركة رونالدو وماني.. النصر يصعق الحزم بخماسية في الدوري السعودي.. فيديو
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تغلب نادي النصر السعودي بخمسة أهداف لهدف واحد على نظيره الحزم في إطار مواجهات الفريقين ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وأقيمت مباراة النصر والحزم، مساء اليوم السبت، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث نجح كل من كريتسيانو رونالدو في إحراز الهدف الرابع في حين تمكن ساديو ماني من إحراز الهدف الخامس.
تقدم النصر عن طريق عبد الرحمن غريب، في الدقيقة 33 من الشوط الأول، وأضاف عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة 8 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي مطلع الشوط الثاني، تمكن محمد بادموسي، من تسجيل هدف فريق الحزم الوحيد من تصويبة صاروخية، في الدقيقة 47، لكن لم يقف النصر عند الهدفين فحسب، بل تمكن من الرد سريعا بإحراز الهدف الثالث عن طريق أوتافيو من تمريرة رونالدو
، النجم البرتغالي، في الدقيقة 57، فيما نجح الأخير في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
وتمكن النجم السنغالي، ساديو ماني، من إحراز خامس الأهداف بشكل رائع عن طريق تصويبة بالقدم اليمنى على يسار الحارس دحمان، حارس الحزم، في الدقيقة 78.
وبتلك النتيجة، نجح فريق النصر السعودي
في الوصول للمركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الحزم في المرتبة السابعة عشر بنقطتين فقط.