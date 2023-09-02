https://sputnikarabic.ae/20230902/جيش-أرمينيا-يقصف-مواقع-حدودية-في-أذربيجان-1080640234.html
جيش أرمينيا يقصف مواقع حدودية في أذربيجان
جيش أرمينيا يقصف مواقع حدودية في أذربيجان
أعلنت أذربيجان أن مواقع حدودية تابعة لها تعرضت لقصف بمدافع هاون عيار 60 و82 ملم، مشيرة إلى أن جيشها اتخذ التدابير اللازمة في المنطقة. 02.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-02T15:07+0000
2023-09-02T15:07+0000
2023-09-02T15:07+0000
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وقالت وزارة دفاع أذربيجان إن القصف نفذته وحدات تابعة لجيش أرمينيا متمركزة في زود، بمدينة "باصارغيجر"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت.ولفتت الوزارة إلى أن جيش أذربيجان قام بتدمير محطة متنقلة للتحكم في الطائرات المسيرة تابعة لجيش أرمينيا.وكانت أذربيجان قد اتهمت، أمس الجمعة، جيش أرمينيا بتصعيد الأوضاع، مشيرة إلى قيامه باستهداف نقاط حدودية في منطقة كيلبجار، مما أدى إلى إصابة 3 من جنود.واندلعت أعمال قتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، ضمن صراع طويل بين البلدين.وأسفر الصراع حينها عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا، ليلة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.واتفقت الدولتان برعاية روسية، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة بما فيها ممر لاتشين.يذكر أن جذور النزاع في قره باغ، تعود إلى، فبراير/ شباط 1988، عندما أعلن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي انفصاله عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية حينها.وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة الممتدة، بين عامي 1992 و1994، فقدت أذربيجان سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.
https://sputnikarabic.ae/20230902/رئيس-الوزراء-الأرميني-التصريحات-حول-تسوية-أزمة-قره-باغ-لا-أساس-لها-من-الصحة-1080628578.html
https://sputnikarabic.ae/20230806/روسيا-تبلغ-عن-انتهاك-لوقف-إطلاق-النار-في-ناغورني-قره-باغ-1079838142.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, روسيا
جيش أرمينيا يقصف مواقع حدودية في أذربيجان
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أعلنت أذربيجان أن مواقع حدودية تابعة لها تعرضت لقصف بمدافع هاون عيار 60 و82 ملم، مشيرة إلى أن جيشها اتخذ التدابير اللازمة في المنطقة.
وقالت وزارة دفاع أذربيجان إن القصف نفذته وحدات تابعة لجيش أرمينيا متمركزة في زود، بمدينة "باصارغيجر"، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت.
ولفتت الوزارة إلى أن جيش أذربيجان قام بتدمير محطة متنقلة للتحكم في الطائرات المسيرة تابعة لجيش أرمينيا
.
وكانت أذربيجان قد اتهمت، أمس الجمعة، جيش أرمينيا بتصعيد الأوضاع، مشيرة إلى قيامه باستهداف نقاط حدودية في منطقة كيلبجار، مما أدى إلى إصابة 3 من جنود.
واندلعت أعمال قتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، ضمن صراع طويل بين البلدين.
وأسفر الصراع حينها عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا
، ليلة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار.
واتفقت الدولتان برعاية روسية، على وقف إطلاق النار بشكل كامل، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة بما فيها ممر لاتشين.
يذكر أن جذور النزاع في قره باغ، تعود إلى، فبراير/ شباط 1988، عندما أعلن الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي انفصاله عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفييتية حينها.
وفي سياق المواجهة المسلحة، التي جرت في الفترة الممتدة، بين عامي 1992 و1994، فقدت أذربيجان
سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ ومناطق أخرى متاخمة له.