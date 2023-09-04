https://sputnikarabic.ae/20230904/إيكواس-تعلق-عضوية-الغابون-بعد-الانقلاب-الأخير-1080700136.html
"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"
"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"
قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس"، مساء اليوم الإثنين، "تعليق عضوية الغابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T17:32+0000
2023-09-04T17:32+0000
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وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن "الوضع في الغابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا"، حسب وكالة "رويترز".يأتي ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.يذكر أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/قائد-المرحلة-الانتقالية-في-الغابون-يتعهد-بإقامة-مؤسسات-أكثر-ديمقراطية-1080626144.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, النيجر, أخبار النيجر
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, النيجر, أخبار النيجر
"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"
17:32 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس"، مساء اليوم الإثنين، "تعليق عضوية الغابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري".
وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن "الوضع في الغابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا"، حسب وكالة "رويترز".
يأتي ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما
، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.
واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.
وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو
، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.
يذكر أن انقلاب الغابون
يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.
وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم
في 5 دول في المنطقة.