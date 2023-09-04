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"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"
"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"
قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس"، مساء اليوم الإثنين، "تعليق عضوية الغابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T17:32+0000
2023-09-04T18:40+0000
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وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن "الوضع في الغابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا"، حسب وكالة "رويترز".يأتي ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.يذكر أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230902/قائد-المرحلة-الانتقالية-في-الغابون-يتعهد-بإقامة-مؤسسات-أكثر-ديمقراطية-1080626144.html
https://sputnikarabic.ae/20230831/الاتحاد-الأفريقي-يقرر-تعليق-مشاركة-الغابون-في-جميع-فعالياته-1080594388.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, النيجر, أخبار النيجر

"إيكاس" تعلق عضوية الغابون بعد "الانقلاب الأخير"

17:32 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 18:40 GMT 04.09.2023)
© AFP 2023 / MARCO LONGARIالغابون
الغابون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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قررت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكاس"، مساء اليوم الإثنين، "تعليق عضوية الغابون داخل المجموعة حتى العودة إلى الحكم الدستوري".
وقال رئيس غينيا الاستوائية، إن "الوضع في الغابون يشكل مصدر تهديد للسلم والأمن في دول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا"، حسب وكالة "رويترز".
يأتي ذلك بعد ساعات من أداء قائد المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد أمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة.
الغابون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2023
قائد المرحلة الانتقالية في الغابون يتعهد بإقامة مؤسسات أكثر ديمقراطية
2 سبتمبر, 06:37 GMT
واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات.
وجرى انتخاب رئيس الغابون علي بونغو، البالغ من العمر 64 عاما، لأول مرة في العام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي شغل منصب رئيس الغابون لأكثر من 40 عاما.
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
الاتحاد الأفريقي يقرر تعليق مشاركة الغابون في جميع فعالياته
31 أغسطس, 17:23 GMT
يذكر أن انقلاب الغابون يأتي، بعد نحو شهر، من الانقلاب الذي شهدته النيجر، وقاده الجنرال عبد الرحمن تشياني، وأطاح برئيس البلاد محمد بازوم.
وشهدت دول غرب أفريقيا، خلال العامين الماضيين، 5 انقلابات ناجحة أدت إلى تغيير أنظمة الحكم في 5 دول في المنطقة.
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